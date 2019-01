NÖN: Diesen Mittwoch kommen Sie in die St. Pöltner Bühne im Hof, und zwar mit Ihrem „Russian Gentlemen Club“. Gibt’s da Songs? Drinks? Oder ganz was Anderes?

Georgij Makazaria: Alles das. Und vor allem ganz was Anderes! Was für die Seele!

Der Name Ihres Projektes hört sich jedenfalls mehr nach Wodka an als nach Rock(musik). Wie klingt denn ein Club? Und was muss einer haben, um bei Ihnen Mitglied zu werden?

Makazaria: Entweder er muss musikalisch was drauf haben. Oder er muss einen schönen Anzug haben [lacht]. Bei uns darf jeder Besucher rein. Aber auf der Bühne muss man schon was Besonderes können. Wir haben ja auch drei virtuose Musiker – und einen Sänger.

Russland haben Sie zwar im Namen – und (fast) alle auch in der Geburtsurkunde. Mit Kalink, den Kosaken oder anderem Kitsch wollen Sie trotzdem nichts zu tun haben. Was ist denn dann das Russische in Ihrem Club?

Makazaria: Es sind Songs aus der Sowjetunion, russische Lieder, die in Russland jeder kennt. Wir haben ganz schöne Walzer ausgegraben und auch ein paar Tangos. Und wir haben gerade unser erstes Album herausgebracht – von dem sind wir selber ganz überwältigt!

Wieso sind Sie in Ihrem Quartett der Wilde? Und was braucht es, damit ein Herrenklub auch auf der Bühne funktioniert?

Makazaria: Wir haben schon eine Gaudi miteinander. Und der Wilde kommt vielleicht daher, weil ich vom Rock komm’. Aber ich darf alles, auf der Bühne …

Mit den Gentlemen spielen Sie im März im Musikverein. Mit Russkaja spielen Sie jede Dienstagnacht im ORF. Spielt es sich vor der Kamera und neben Stermann & Grissemann anders? Und wo wollen Sie noch spielen?

Makazaria: Die Kamera regt mich nach zwölf Jahren nicht mehr auf! Und Aliosha und Roman sind fast genauso lustig, da kommen ganz viele Gags. Aber natürlich macht der Ort eine besondere Stimmung. Interessant wäre das auch in Russland …

Was kommt als Nächstes? Eine Tanzkapelle? Oder ganz was Anderes?

Makazaria: Mit diesen beiden bin ich ausgelastet. Und Ende März kommt das neue Album von Russkaja …

