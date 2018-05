NÖN: Am Freitag eröffnen die Sommerspiele Sitzenberg mit Horvaths „Figaro lässt sich scheiden“ die Sommertheatersaison. Sie sind zwar nicht im Friseursalon dabei, dafür gehen Sie zwei Wochen später, am 17. Juni, mit Josef Lang aufs Schafott. Wird das recht blutig?

Gerhard Dorfer: Nein! Der ist ja so was von lieb, der Josef Lang! Er war eine Seele von einem Menschen. Er übte nur dieses merkwürdige Handwerk aus!

Der Josef Lang, den Sie da spielen, war k.u.k. Scharfrichter. Aber auch Kaffeesieder von Beruf und Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Wie passt das zum Töten? Und wie spielt man einen, der 18 Jahre lang (hin-)gerichtet hat?

Dorfer: Das ist genau das Faszinierende. Der Kommandant von Auschwitz, der Höß, hat abends Bach gespielt. Es ist unglaublich, was in einem Menschen alles Platz hat, das Dunkle wie das Helle. Das sind menschliche Empfindungen, die zeitlos sind.

Sie haben die Lebensgeschichte von Josef Lang, der 1925 starb, 1971 auch für die Bühne geschrieben. Was hat ein „echtes“ Vorbild, was einem erfundenen fehlt?

Dorfer: Man hat in diesem Fall eine Menge Quellen. Seine Lebenserinnerungen sind ja in den 1920er-Jahren, von einem Rechtsanwalt aufgeschrieben, erschienen. Das Stück ist schon sehr viel gespielt worden, auch in Prag auf Tschechisch, Helmut Qualtinger hat es für den Funk aufgenommen.

In Sitzenberg haben Sie auch schon Hofmannsthal, Schnitzler und Mólnar gespielt. Und in Weißenkirchen spielen Sie heuer noch Ken Ludwig. Wie war das? Und wie wird das?

Dorfer: Ich habe schon die verschiedensten Ruinen bespielt [lacht]! Und Hary Gugenbergers Hoftheater auch. „Das Geheimnis der 3 Tenöre“ in Weißenkirchen ist quasi die Fortsetzung von „Otello darf nicht platzen“. Da war ich schon der Impresario, und der bin ich jetzt wieder. Nur singen muss ich nicht! Und ich spiele von 20. bis 22. Juni im Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf als Einspringer den Grafen im „Reigen“.

Was kann Sommertheater, was eine Ganzjahresbühne nicht kann? Und was braucht es?

Dorfer: Es lebt ein bissl vom Risiko. Und wenn man einen schönen Sommerabend hat, ist das unvergleichlich. Dann ist die Komödie wie gemacht dafür!

