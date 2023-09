„Seer“-Gitarrist Eder: „Entscheidend ist: Berührt es mich oder nicht?“

NÖN: Wie hat Ihre musikalische Reise begonnen und was hat Sie dazu inspiriert, Musiker zu werden?

Thomas Eder: Mein Papa war Schlagzeuger, Musik war daher bei uns in der Familie immer präsent. Die Gitarrensolos von Europe haben dazu geführt, dass ich dachte: Dieses Instrument muss ich lernen. Nach meiner HAK-Matura in Tulln habe ich dann beschlossen: Okay, ich versuche es und mach mich selbstständig als Musiker. Zum Glück hatte ich bald ein paar coole Jobs. Einer der ersten war bei Manuel Ortega in der Band. 2003 bin ich dann bei den Seern gelandet, heuer ist also mein 20. Jahr.

Welches ist Ihr persönlicher Lieblingssong von den Seern?

Eder: Was meinem Naturell entgegenkommt, ist, wenn es rockiger wird. Auf einen Song kann ich mich da nicht festlegen. Beim Spielen gebe ich einfach gerne Gas!

Welche Botschaft möchten Sie mit Ihrer Musik vermitteln?

Eder: Ob Gesang oder Musik, wichtig ist, dass man irgendetwas spürt dabei. Es ist mir nicht so wichtig, wie etwas klingt oder wie es produziert ist, denn am Ende des Tages geht es darum: Berührt es mein Herz oder nicht?

Was ist besser: kleine oder große Bühne?

Eder: Eine kleine Bühne ist immer intimer, weil man jede Emotion im Publikum mitverfolgen kann. Auf einer Bühne in einem kleinen Theater konnte ich sehen, dass die Menschen gerührt waren und manche sogar geweint haben. Auf einer großen Bühne ist hingegen die Masse an Menschen beeindruckend. Da gibt es so eine Energie, die zurückschwappt auf die Bühne, das ist komplett anders, aber auch toll.

"Viele wollen nur Künstlerin oder Künstler sein und nichts mit dem Business zu tun haben. Man muss die Songs aber auch promoten", Gitarrist und Produzent Thomas Eder über die heutige Musikbranche. Foto: Hans Eder

Die Musik bei den Seern hat eine starke Verbindung zur österreichischen Kultur. Ein Lied von den Seern heißt ja auch „Helden der Regionalität". Was bedeutet regionale Musik für Sie?

Eder: Das ist für mich etwas, dass typisch für eine Region oder für ein Land ist. In unserem Fall die Mundart oder die Ziehharmonika. Wir versuchen das dann etwas zu entstauben, mit klassischem Pop zu mischen und und in einen modernen Rahmen zu betten. Es soll also traditionell bleiben, aber in einem modernen Gewand.

Schon bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs „Mein Lied für… Niederösterreich“ saßen Sie in der Jury. Was verbinden Sie mit Niederösterreich und wie politisch ist die „Liebe zur Heimat” für Sie?

Eder: Heimat ist für mich, wo ich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin und wo ich jetzt lebe. Die „Liebe zur Heimat“ wird oft als etwas Politisches aufgefasst, sollte aber nichts mit Politik zu tun haben. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich reaktionäre oder rechte Politik nicht gut finde. Ich will nicht, dass das politisch verstanden wird.

Was hat Sie an den Einsendungen letztes Jahr beeindruckt?

Eder: Die Quantität und die Qualität. Die Ausführung und Texte waren wirklich auf einem hohen Niveau. Von kitschigen Hommagen an das Land bis zu erfrischend Unkitschigem, wie der Zeile: „In St. Pölten sieht man mich selten” von der jungen Liedermacherin Leni Zöttl, war alles dabei.

Der Wettbewerb wird heuer mit einem anderen Thema fortgeführt: „Mein Lied für… eine lebenswerte Zukunft“. Selbst getextete und komponierte Lieder kann man noch bis 6. Oktober einreichen. Was erwarten Sie sich von den Liedern und was ist Ihnen als Jury-Mitglied wichtig?

Eder: Das Thema Zukunft hat viel Potenzial, denn damit wird Verschiedenes verbunden: Hoffnung, Zusammenhalt, Mut, aber auch Angst und Unsicherheit. Mit diesen Gefühlen im Gepäck kann man Songs schreiben, die berühren. Außerdem ist das Thema bei allen präsent. Ich erwarte mir als Jury-Mitglied, dass die Songs es schaffen, Menschen zu berühren. Kunst ist immer subjektiv, daher ist es auch schwierig, sie zu bewerten.

Was erwarten Sie sich von der Zukunft?

Eder: Ich bin ein optimistischer Mensch, obwohl es einem zurzeit nicht leicht gemacht wird. In der Politik rückt global alles nach rechts, und es werden Themen diskutiert, bei denen ich mir vor zehn Jahren gedacht habe, das steht nicht zur Debatte. Das macht mir Sorgen. Die Klimakatastrophe ist hingegen noch krasser und endgültiger. Es macht mich wahnsinnig, dass viele das noch immer nicht wahrhaben wollen und über härtere Strafen für Klimaaktivisten reden. Ich gehe selber nicht auf die Straße, aber eigentlich frage ich mich, warum eigentlich nicht.

Wie sieht es mit der Zukunft der Musikindustrie aus? Und wie beeinflusst Streaming Ihre Arbeit als Musiker oder Produzent?

Eder: Um mit Spotify Geld zu verdienen, muss man eine wirklich große Reichweite und viele Streams haben. Aber früher war es auch nicht einfach. Man musste teure Platten produzieren und ohne ein Label ging da sowieso nichts. Heute geht das Veröffentlichen leichter, dafür bleibt beim Streamen weniger Geld hängen. Es steht und fällt mit dem Live-Spielen. Die Digitalisierung hat vieles verschoben. Es gibt zwei Lager: Diejenigen, die sich darüber aufregen und sagen, „früher war alles besser“, und die, die sagen: „Es ist jetzt so“. Ich bin der Ansicht, dass man das Beste daraus machen muss. Packen wir an, anstatt zu sudern! Dinge verändern sich überall, auch in der Musikindustrie. Heute kann man dafür so viel neu entdecken, ich habe schon viele Bands entdeckt, die ich sonst nie gehört hätte.

Welche Ratschläge würden Sie Musikerinnen und Musikern geben, die in dieser Branche Fuß fassen möchten?

Eder: Macht das, von dem ihr überzeugt seid, dass es das Beste ist! Das ist das Authentischste. Richtet euch nicht nach Kriterien, die anderen wichtig sind, weil die ändern sich schnell. Das zweite ist: bringt eure Musik auf professionelle Beine. Viele wollen nur Künstlerin oder Künstler sein und nichts mit dem Business zu tun haben. Man muss die Songs aber auch promoten, sonst kennt sie keiner.

Mehr zum Wettbewerb unter: www.kulturregionnoe.at, Einsendungen zu „Mein Lied... für eine lebenswerte Zukunft“ bis 6. Oktober an: liedermacher@kulturregionnoe.at