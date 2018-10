NÖN: Letzten Montag war Österreich-Premiere, diesen Mittwoch ist NÖ-Premiere Ihres jüngsten Doppels im Tullner Danubium. Was gibt’s denn da zu sehen? Und zu hören?

Gunkl: Zu sehen gibt’s zwei Männer im vorgeblich besten Alter. Zu hören gibt’s ein buntes Potpourri an vielen Themen, die wir uns vornehmen – und die dann ganz anders werden, wenn wir uns verplaudern …

„Herz & Hirn“ klingt auch ein bisschen nach Stan & Olli. Wer ist denn der G’scheite bei Ihnen? Und passt zum Hirn nicht besser Ei?

Walter: Der Intellektuelle bin natürlich ich – und der Gunkl lernt von mir [lacht]. Nein, ich bin schon blöd, aber auch nicht so ...

Gunkl: Es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander von zweien, die verschieden sind.

Im Doppel gab es Sie beide schon 2015, bei „Herz & Hirn I“. Blieb da noch so viel offen?

Gunkl: Es hat sich damals schon jeden Abend weiterentwickelt. Und als wir Teil II neu geschrieben haben, mussten wir so viel auf Halde legen. Teil III ist also quasi schon am Papier fertig ...

„Es gibt kein Thema, aber es geht um alles“, steht in Ihrem Pressetext. Das könnte ja wörtlich (da fehlt nur noch ein „eh“) von Gunkl stammen. Geht es also um Gott und die Welt? Und vor allem die Menschen?

Walter: Als Mensch kommt man sehr schwer am Menschsein vorbei!

Sie, Herr Paal, waren (und sind) gerade mit Ihrem 12. Solo auf Tour. Und bekommen in gut einem Monat Österreichs Kabarettpreis.

Gunkl: Ich mach’ meine Programme nicht in Hinsicht auf das Erringen eines Preises. Aber es freut mich. Das Solo-Spielen ist gut, das mach’ ich gern. Und das nächste Solo kommt in zwei Jahren.

Sie, Herr Walter, waren erst mit Ihrem zweiten Solo unterwegs. Was kommt da noch?

Walter: Ich mach’ jetzt eine kleine Fischzucht auf … nein, das stimmt so nicht! Aber ich hab’ zwei, drei Dinge im Köcher.

Und was kommt nach „Herz & Hirn“? „Leber & Lunge“? Oder ganz was Anderes?

Gunkl: „Leber“ wird nichts werden, weil wir beide nichts trinken. „Lunge“ schon eher … Aber danke für den Tipp!

www.danubium.at

www.buehnemayer.at