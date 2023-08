Heinz Ferlesch: „Musik ist eine ganz große Kraft“

NÖN: Zu Mariä Himmelfahrt kommen Sie mit NÖs Originalklangensemble Barucco und St. Valentins Chor Ad Libitum wieder ins Stift Herzogenburg. Was gibt's denn da zu hören?

Heinz Ferlesch: 2021 waren wir mit Bachs h-moll-Messe hier, 2022 mit Händels Alexanderfest. Und 2023 kommen wir mit Monteverdis Marienvesper.

Wieso gerade damit?

Ferlesch: Weil Monteverdi heuer seinen 380. Todestag gefeiert hätte. Weil mein Chor Ad Libitum heuer 30-Jahr-Jubiläum feiert. Und weil ich dieses Werk liebe! Wir wollten es wieder aufnehmen, nach 2016 und 2019, da haben wir es bei Imago Dei in der Kremser Minoritenkirche gespielt.

Was hat die Marienvesper, was andere Messen nicht haben?

Ferlesch: Sie ist so ein besonderes Werk, weil man in eine gesellschaftliche und musikalische Zeitenwende blickt. Die Psalmen sind im alten Stil vertont, das, was man später Arien nennt, im Generalbass-Stil. Und man braucht dafür eine Kirche, die einen großen Raum hat – für die vielen Echo-Stimmen. Wir werden also von verschiedenen Plätzen musizieren, wir lassen den Tenor und den Theorbisten wandern und die Soprane mit Andreas Helm an der Schalmei auf einer eigenen, hohen Bühne vor dem Hochaltar singen.

Eine Theorbe, eine Schalmei – das ist ja auch eine besondere Besetzung.

Ferlesch: Wir haben auch eine Violone, eine Gambe, Orgel, Schalmei – und drei Zinken. Der Zink ist ja ein Instrument, das man sonst gar nicht kennt. Und wir spielen mit den besten Zinkenisten der Welt, die haben schon in Versailles unter Sir John Eliot Gardiner gespielt. Das ist fantastisch!

Und wieso in Herzogenburg?

Ferlesch: 2020, im Corona-Sommer, hat mich Günther Groissböck angerufen und gesagt: Wir müssen was machen! Die „Schöpfung“ im Fußballstadion von Waidhofen! Herausgekommen sind zwei Konzerte mit den „Vier Jahreszeiten“ – eines in Schloss Esterházy, eines in der Mitte von Niederösterreich. Ich hab' Probst Petrus angerufen, der ein großer Freund der Musik ist. Und wir haben am 15. August 2020 in Herzogenburg gespielt.

Was kommt noch?

Ferlesch: Die Marienvesper am 27. Oktober in der Santa Maria Gloriosa der Franziskaner in Venedig. Dort, nicht im Markusdom, ist Monteverdi begraben. Und auf seiner Grabplatte liegen immer zwei frische, rote Rosen – und links daneben ein Autograph der Marienvesper. Da hab' ich mir gesagt: Wenn, dann muss man die dort machen!

www.chor-adlibitum.at