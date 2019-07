NÖN: Diesen Sonntag kommen Sie schon zum zweiten Mal in den Grafenegger Schlosspark. Was gibt’s denn da zu hören?

Herbert Pixner: Heuer haben wir quasi ein „Best of“ aus den letzten 14 Jahren. Wir haben auch ältere Stücke ausgegraben. Und unsere Klassiker dürfen auch nicht fehlen – das ist dann ein schöner Querschnitt.

Im Tourgepäck haben Sie, wie letzten Sommer, nicht nur Ihre Harmonika. Sondern auch die drei Musikanten Ihres Pixner Projektes. Wie klingt das? Und passen eine Quetschn, eine Harfe, eine Gitarre und ein Kontrabass überhaupt zusammen?

Pixner: Das war zuerst eine traditionelle Tiroler Besetzung, die’s so schon sehr, sehr lange gibt. Das Spannende ist das Ausprobieren von ganz neuen Klängen, weg vom typischen Volksmusik-Sound. Und da wir alle aus verschiedensten Richtungen kommen, aus der Klassik, dem Metal, dem Flamenco, ist das wahrlich handgemacht.

„Alpensound“ nennen Ihren Stil die einen, „progressive Volksmusik“ die anderen. Welche Schublade ist denn jetzt Ihre?

Pixner: Fusion wäre vielleicht noch passender. Aber am liebsten ist mir, wenn wir einfach gute Musik machen. Und da gehört auch ein guter Anteil Haltung dazu.

Im Karlsruher Tollhaus, in der Bochumer Christuskirche oder in der Münchner Philharmonie waren Sie heuer schon, im Gutensteiner Theaterzelt auch, in den Grafenegger Wolkenturm kommen Sie jetzt und im August sind Sie beim Flecknersee am Jaufenpass. Wie wichtig ist die Bühne für die Töne?

Pixner: Der Jaufenpass ist sozusagen unser Heimatkonzert, da spielen wir einmal im Jahr. Die Architektur wie im Wolkenturm ist traumhaft. Aber es gibt auch ganz kleine Clubs oder irgendeine Turnhalle, wo die Stimmung wunderbar ist.

Alben gibt es von Ihrem Projekt schon eine ganze Reihe. Wann kommt das nächste? Und wie wird das mit den Symphonikern?

Pixner: Das nächste Album kommt 2020. Wahrscheinlich werden das dann zwei, eines mit den Berliner Symphonikern, mit denen wir ab Oktober unterwegs sind. Und nächstes Jahr, da haben wir dann unser 15. Jubiläum, da spielen wir zu fünft, mit zwei Harfen …

