Ilija Trojanow: „Theater ist an sich ein utopischer Raum“

NÖN: Diesen Samstag kommen Sie wieder ins Landestheater nach St. Pölten – zum Reden. Was gibt’s denn da zu hören? Darf man da auch mitreden?

Ilija Trojanow: Mitreden darf jeder immer! Und zu hören gibt’s Zukunft!

„Der utopische Raum“ heißt das Gesprächsformat, das sich NÖs Denkwerkstatt GlobArt ausgedacht hat und das Sie eröffnen. Das klingt auch nach einem Gedanken-Gebäude. Was braucht das, damit man einziehen kann?

Trojanow: Das ist absolut ein Gedankenraum. Schließlich wurde das, was heute selbstverständlich ist, zuerst von jemandem gedacht… Ich halte das für eine absolute Notwendigkeit!

Auf der Gästeliste stehen da eine Ökonomin, ein Politikwissenschafter und ein Schriftsteller – und ein „bekennender Utopist“, nämlich Sie, als Gastgeber. Die Utopisten sind ja heute zugunsten der Realisten ins Hintertreffen gekommen. Fehlt’s da an Mut? Und darf man als Utopist auch über die Vergangenheit reden?

Trojanow: Natürlich sind sie das, die Realisten werden ja viel besser bezahlt! Das Utopische muss sich erst mal gegen viele Widerstände durchsetzen – ist aber ziemlich beharrlich. Da ist es sehr nützlich, in die Geschichte zu kucken, weil es eben einen langen Atem braucht.

Reden werden Sie in der Theaterwerkstatt von NÖs Landestheater. Ist das auch ein „utopischer Raum“? Wie viel Utopien braucht denn ein Theater?

Trojanow: Theater ist per se ein utopischer Raum. Und das ist perfekt, weil das Theater Gedanken körperlich werden lässt.

In St. Pölten stand auch schon die Dramatisierung eines Ihrer Bücher auf der Bühne: „Macht und Widerstand“, 2018. Das ist wie Ihr Roman „EisTau“ aus 2011aktuellerdenn je. Was gehört 2022 unbedingt gesagt, gedacht, gespielt?

Trojanow: Die Theater machen da schon sehr gute Arbeit. Und dass eine nicht so große Stadt wie St. Pölten ein so sensationell gutes Theater hat, ist an sich schon wunderbar.

Und was kommt als Nächstes?

Trojanow: Etwas sehr Aufregendes: Ich arbeite seit vielen Jahren an einem utopischen Roman. 500 Seiten hab’ ich schon, nächsten Herbst wird er erscheinen. Und vorstellen werd’ ich ihn dann auch in St. Pölten… Ich bin sehr aufgeregt, der Verlag ist es auch!

www.globart.at, www.landestheater.net