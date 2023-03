Ina Regen: „Auf der Bühne kann ich alles sein!“

Werbung

NÖN: Heute Freitag erscheint Ihr jüngstes Album, „Fast wie Radlfahrn“. Wie klingt das?

Ina Regen: Es klingt genauso, wie ich’s im Kopf hatte: sehr bunt und sehr persönlich.

In Ihrem ersten Album „Klee“ ging’s um das Glück, in Ihrem zweiten, „Rot“, um das Leben. Und worum geht’s jetzt?

Regen: Um Wahrhaftigkeit, das ist etwas Universelles, darin kann sich jeder selber hören. Ich singe nicht, was schön klingt, sondern was gesagt werden muss. Der Anspruch, den ich hab’, ist: unmaskiert sein. Es geht auch um Intimität. Und ich wollte mich bis zu einem gewissen Grad neu erfinden. Ich hab’ viel mehr experimentiert und kollaboriert als bisher. Die Überschrift ist Expansion – und ein bisschen Abenteuer!

„Ich bin ein totaler Teamplayer. In die Rolle der Leading Lady bin ich erst reingewachsen. Ich finde, Musik ist ein Spielfeld, wo alle auf Augenhöhe miteinander spielen.“

Mit „Radlfahrn“ gehen Sie auch auf Tour durch ganz Österreich. Und machen am 25. Mai Halt in St. Pölten und am 18. November in Wiener Neustadt. Ist das ein Album für die Bühne oder fürs Wohnzimmer?

Regen: Die Musik gehört unbedingt auf die Bühne! Mein Lieblings-Aggregatzustand ist die Bühne, weil ich dort alles sein kann, immer im Moment sein muss. Wenn ich auf die Bühne geh’, zünd’ ich alles an, was ich hab’. Und am Ende hab’ ich das Gefühl, die Welt ist ein bisschen heller. Das ist sehr kostbar!

Gesungen haben Sie schon mit André Heller und Helene Fischer, mit Conchita, Josh und Garish – wer fehlt da noch? Und sind Sie nicht gern allein, auf der Bühne oder im Studio?

Regen: Ich bin ein totaler Teamplayer. In die Rolle der Leading Lady bin ich erst reingewachsen. Ich finde, Musik ist ein Spielfeld, wo alle auf Augenhöhe miteinander spielen. Auch darum hab’ ich ein eigenes Label gegründet, Nannerl, auf dem als erstes Album „Radl fahrn“ erschienen ist…

Und was kommt als Nächstes? Musical (wie ganz am Anfang)? Filmmusik (wie zuletzt)? Oder ein neues Orchesterprojekt, wie das mit NÖs Tonkünstlern am 14. Juni in Grafenegg?

Regen: Musical würde ich gerne wieder spielen – oder selber schreiben. Mit dem Schauspiel bin ich auch noch nicht fertig. Ich könnte aber auch ein Buch schreiben, Texte waren mir immer wichtig. Und von der Filmmusik könnte noch mehr kommen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht selber überhol‘! Und ich könnte mir vorstellen, als Nächstes ein kleines, intimes Album zu machen, nur mit Stimme und Klavier…

www.vaz.at