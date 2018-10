NÖN: In Slowenien hat Volksmusik einen hohen Stellenwert. Sind Sie damit aufgewachsen?

Andreja Zidaric: Volksmusik war zwar ein Teil meiner Kindheit, aber aufgewachsen bin ich mit Queen, ABBA und slowenischen Pop- Sängern und Mainstream-Musik. Die Volksmusik war nie wirklich mein Ding, aber auf den Festen und Partys ist sie ein Genuss.

Operette wird im Gegensatz zur Oper oft gering geschätzt. Was reizt Sie an dieser Musik?

Die romantischen, großen Bögen in den Gesangslinien. Und dann gibt es in der Musik sehr unterschiedliche Färbungen, die sich an der Handlung orientieren, wie die orientalischen Klänge bei der „Rose“.

Operette und Musical verlangen nach besonderen schauspielerischen Fähigkeiten. Ist das für Sie eine Belastung?

Für mich ist das Spielen auf der Bühne keineswegs eine Belastung, sondern eine Natürlichkeit, eine Selbstverständlichkeit. Man kann eine Figur nicht darstellen, wenn man nicht spielt. Es ist nur in jedem Genre eine andere Herangehensweise, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.

Leo Falls „Die Rose von Stambul“ ist süßes Operettenmärchen, entstanden mitten im Ersten Weltkrieg. Steckt da mehr dahinter als bloß Schönfärberei?

Es geht um die Freiheit des Menschen. Kondja darf nichts selbst entscheiden, es wird alles vorherbestimmt. Ist das nicht furchtbar? Stellen Sie sich das kurz vor: Nichts entscheiden zu dürfen, die Meinung nicht äußern zu dürfen, nur unter gleichem Geschlecht unterwegs zu sein, denn mit anderem Geschlecht zu reden oder einander sehen, ist verboten.

Die Figur der Kondja Gül ist eigentlich ein feministisches Role Model. Abgesehen davon, dass sie am Schluss doch heiratet. Liegt diese Rolle Ihrem Herzen nahe?

Ja, die Rolle liegt mir sehr am Herzen. Als ich die Musik und den Text für das Vorsingen einstudiert habe, wusste ich sofort, dass ich diese Figur verkörpern will. Sie geht nämlich durch alle möglichen Emotionen. Das ist die schönste Herausforderung, die ich mir als Künstlerin wünschen kann.

Angeblich ist ein knoblauchgespickter fetter Schweinsbraten Ihre Lieblingsspeise. Das mag ich angesichts Ihrer Taille gar nicht glauben …

Ha ha, das ist sehr nett von Ihnen, danke! Aber es stimmt! Ich liebe Schweinsbraten und kräftige Küche. Dafür betreibe ich viel Sport, da kann ich auch viel essen.