NÖN: Seit Monaten ist das Kremser Stadtbild von aufgemalten Teppichen geprägt, diese sind Teil Ihres Kunstprojektes „Ich bin hier“. Worum geht es dabei?

Iris Andraschek: Zur aktuellen Ausstellung im museumkrems namens „Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems“ wollte ich ein Projekt im öffentlichen Raum machen, welches die Kremser Jüdinnen, die während des Nationalsozialismus vertrieben und ermordet wurden, sichtbar macht. Wo immer es nachvollziehbar war, liegen diese aufgemalten Teppiche vor den ehemaligen Wohnhäusern der Frauen.

Bis 1. November werden noch einige neue Teppiche hinzukommen. Warum haben Sie sich gerade für Teppiche entschieden?

Andraschek: Ja, 106 Stück werden es am Ende sein. Teppiche stehen für mich für Privatheit, sind aber auch eine Art gesellschaftliches Lexikon mit ihrer vielfältigen Symbolik. Die Frauen, deren Eckdaten auf den Teppichen zu lesen sind, wurden deportiert und ermordet oder mussten flüchten. Ihre Wohnungen wurden arisiert, die Gegenstände geraubt, darunter auch wertvolle Teppiche. Das gehört auch zu dem Bild, warum die Teppiche auf der Straße sind. Durch die Teppiche bekommen diese vergessenen Frauen vorübergehend ihren Platz in der Stadt zurück.

Ein besonderer Aspekt der Teppiche ist ja auch die Farbe, mit der sie auf Asphalt und Co. aufgetragen wurden.

Andraschek: Ja, die Schablonen, die ich mit der Hand zuschneide, werden mit einer Lehmfarbe bestrichen, diese verschwindet durch die Witterung nach und nach. Diese Vergänglichkeit ist also Teil des Projekts.

Gibt es ein Frauenschicksal, das Sie besonders berührt?

Andraschek: Es ist der Umfang des Projekts, diese Vielzahl an Teppichen und damit Schicksalen, die schockiert. Herausgreifen kann man da keines. So viele Frauen hinterließen natürlich eine große Lücke in Krems und Umgebung vor rund 80 Jahren. Besonders eindringlich ist dies an Plätzen, wo gleich mehrere Teppiche beisammen sind, da hier Frauen einer ganzen Familie betroffen waren.

