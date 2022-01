Jan Kossdorff: „Das Buch war eine Fahrt ins Blaue“

NÖN: Eine Zeit lang haben Sie als Werbetexter gearbeitet. Wie würden Sie Ihren fünften und jüngsten Roman „Horak am Ende der Welt“ möglichst reißerisch beschreiben?

Jan Kossdorff: Keiner liest ihn, keiner liebt ihn: Ein Ex-Bestseller-Superstar erlebt sein persönliches Waterloo und findet sein Glück im Mohnkuchen.

Das Ende der Welt, das ist in dem Roman das nördliche Waldviertel. Was hat Sie veranlasst, als gebürtiger Wiener einen Roman dort anzusiedeln – und ist der Titel nicht ein bisschen frech?

Kossdorff: Die Doppeldeutigkeit ist Absicht, aber mit dem Ende der Welt ist vor allem der Eiserne Vorhang gemeint, der im Roman eine Rolle spielt. Meine Mutter hat mir oft von ihren Kindheitsurlauben bei der Oma an der Grenze nahe Poysdorf erzählt – Plumpsklo, Erdäpfelpüree mit Fettaugen und das reizvoll Verbotene des „Niemandslands“ inklusive. Aus dem Weinviertel in der Realität wurde im Buch das Waldviertel. Daran ist auch das Heidenreichsteiner Festival „Literatur im Nebel“ schuld. Aber abgesehen vom Ort des Geschehens ist der Inhalt des Buches eine Fahrt ins Blaue gewesen – es hat sich einfach so ergeben, so wie eben die Fahrradtour des Protagonisten.

Gibt es Parallelen zwischen Ihnen und dem Horak?

Kossdorff: Ich spekuliere ein bisschen damit, dass die Leser bei der Lektüre überlegen, welche schrulligen Eigenschaften vom Horak meine eigenen sein könnten. Einiges von mir ist schon in dieser Figur drinnen, aber er ist ein ganz anderer Typ, nimmt auch die Ups und Downs des Literaturbetriebs gelassener als ich. Seine große Qualität ist, dass er sich treiben lassen kann. Viel vom Buch ist in den ersten Lockdowns entstanden, da konnte ich mich gut in das Verloren-Sein vom Horak hineinfühlen. Deswegen habe ich auch viel Humorvolles in das Buch reingebracht, um mich selbst aus dieser Gefühlslage herauszuziehen.

Was kommt als Nächstes?

Kossdorff: Zwei Lesungen konnte ich noch vor dem vierten Lockdown abhalten. Im Frühjahr werden noch einige Lesungen folgen, da arbeite ich gerade an Terminen.

www.jankossdorff.com