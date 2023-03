Jihad Al-khatib: „Jedesmal, wenn ich spiele, ist es das erste Mal“

Werbung

NÖN: Wie kam es dazu, dass Sie „My Jihad“ entwickelt haben?

Jihad Al-khatib: Ich habe es 2017 geschrieben. Damals wurde es von KültürGemma! unter wirklich vielen Projekten ausgewählt. Dieses Gefühl, als ich die Zusage für das Stipendium bekommen habe, war unbeschreiblich. Ich habe mir dann Zeit genommen, meine Geschichte zu schreiben, und die erste Idee war, daraus eine Lesung zu machen. Mir wurde dann aber klar: Ich kann es nicht nur lesen. Ich muss es spielen, lebendig werden lassen.

Im Dezember 2017 war die Uraufführung, damals auf Englisch. Ich hatte nur vier Tage Zeit, das Stück auf die Bühne zu bringen. Das war sehr aufregend. Im Rahmen des Festivals der Regionen in Grein durfte ich 2019 das Stück das erste Mal auf Deutsch spielen. Das Stadttheater Grein ist dreihundert Jahre alt. Dort zu spielen, das erste Mal auf Deutsch und vor Publikum, das normalerweise vielleicht eher Komödien sieht, das hat mein Adrenalin verdoppelt. Das war unglaublich.

Ein wichtiger Punkt in dem Stück ist Ihr Name, der ja auch der des Stückes ist. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Namen in Österreich gemacht?

Al-khatib: Ich glaube, dass es normal ist, dass der Name „Jihad“ in der westlichen Welt unterschiedliche Reaktionen auslöst – er ist hier nicht üblich. Viele können es nicht einordnen, wissen nicht, was wirklich hinter diesem Namen steckt und denken sofort an den „heiligen Krieg“. Das ist nicht unbedingt Rassismus. Ich habe gelernt, Menschen nicht zu verurteilen.

Die Menschen wissen einfach wenig darüber. Sie sind oft falsch informiert worden oder haben sich nicht damit auseinandergesetzt. Sie wissen oft nur, was sie aus den Medien oder vor allem aus Filmen kennen. Das ist umgekehrt ja auch so, dass man sich anderswo ein bestimmtes Bild vom Westen macht das eben nur einen kleinen Teil der Wahrheit widerspiegelt. Die Kunst ist eine Möglichkeit, um neue und andere Informationen an Menschen zu geben, sie zu erreichen, mit ihnen zu sprechen, einfach als Mensch, ohne Religion, ohne Politik.

Worum geht es in My Jahid? Was erwartet die Zuschauer kommenden Freitag in der Bühne im Hof?

Al-khatib: Es geht um meine Kindheit und um meine Jugend, aber auch um die Zeit, als ich nach Österreich gekommen bin. Ich spiele meine Mutter, meinen Vater, einen Soldaten, mich selbst - insgesamt sind es ungefähr 10 Figuren. Es ist ein sehr persönliches Stück. Mehr als 95 Prozent des Stückes sind tatsächlich so geschehen. Manche Sachen davon habe nicht selbst erlebt, sondern wurden mir erzählt und ich habe sie in das Stück eingebaut. Sich so mit sich selbst und seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, ist aufwühlend, aber auch heilsam. Ich kann jetzt über vieles, was mich früher aufgeregt hat, lachen, zum Beispiel über manche Reaktionen auf meinen Namen. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten, damit es für das Publikum nächsten Freitag spannend bleibt.

Sie sind mit dem Programm schon auf Tournee gegangen. Wie oft haben Sie es schon gespielt?

Al-khatib: Ich glaube, 45 Mal. Aber es ist jedes Mal etwas Neues. Jedes Mal sitzt da ein neues Publikum und das bedeutet neue Gefühle, neue Reaktionen. Manchmal kommt ein neuer Text, aber es bleibt in der Geschichte. Ich erzähle etwas anders, formuliere etwas neu. Das ist die Freiheit, die ich habe, weil ich meine eigene Geschichte erzähle. Und dann ist mein Spielpartner ja auch immer wer neues: mein Publikum. Ich bin zwar allein auf der Bühne, aber ich breche die vierte Wand auf, nehme die Leute mit in die Geschichte rein. Deshalb ist jedes Mal, wenn ich es spiele, das erste Mal.

War es für Sie schon immer klar, dass Sie Schauspieler werden wollen?

Al-khatib: Ja, das war mein Traum. Als Kind haben wir auf VHS-Kassetten Theaterstücke aus Syrien gesehen, das hat mich beeinflusst Schauspieler werden zu wollen, damals war ich fünf oder sechs. Und ich bin sehr froh über diese Entscheidung. Es geht nicht nur um mich als Schauspieler, sondern auch um meine Entwicklung als Mensch. Es hat mich verändert und mir viel gebracht. Nach Europa zu kommen, war zum Beispiel ein Wunsch, den ich durch das Schauspiel entdeckt habe.

Wir waren mit der Schauspielschule hier oft auf Tournee und für mich war dann irgendwann klar, dass ich hierbleiben will. Und Schauspiel hat mir geholfen, Menschen zu verstehen, weil man sich in der Rollenarbeit so intensiv mit einem anderen Menschen auseinandersetzt. Schauspiel ist etwas sehr Komplexes. Jedes Mal bist du etwas Neues. Jedes Mal kannst du Neues erfahren. Manchmal nimmt es dich auch sehr mit und du musst dich gut abgrenzen. Deshalb liebe ich es Schauspieler zu sein, weil es so viele Möglichkeiten eröffnet. Es ist meine Leidenschaft, das, was mich antreibt.

Was haben Sie in Zukunft vor?

Al-khatib: Ich will My Jihad mehr und öfter spielen, es mehr bewerben, an verschiedenen Theatern. Am liebsten möchte ich es so lange spielen, wie ich kann, auch mit sechzig noch, warum nicht? Und ich möchte My Jihad 2 schreiben. Aber ich habe gelernt, dass alles zu seiner Zeit kommt. 2018 habe ich mich in der Bühne im Hof beworben und nach 4 Jahren kam die Einladung. Das ist so berührend, sie haben mich nicht vergessen. Ich glaube sehr stark an Schicksal. Alles kommt zu seiner Zeit. Zur richtigen Zeit. Egal, wann ich etwas tun will, es kommt erst, wenn ich bereit dazu bin.

