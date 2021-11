Johanna Kandl: „Ich will einfach Geschichten erzählen“

NÖN: Gerade haben Sie in NÖs Landesgalerie Ihre jüngste Schau eröffnet – gemeinsam mit Ihrem Mann Helmut Kandl. Was gibt’s denn da zu sehen?

Johanna Kandl: Es gibt unglaublich viel zu sehen! Vor allem für Leute, die sich für die Nachkriegsgeschichte Österreichs, den Balkan und Russland interessieren. In der Landesgalerie ist es nur die dritte Etage – aber die ist voll! Gezählt hab’ ich nicht, es sind hunderte Objekte.

„Viva Archiva!“, so der Titel der Schau, klingt ja nicht unbedingt nach einer herkömmlichen Kunstausstellung.

Kandl: Von mir kennt man ja vor allem Gemälde und von meinem Mann Videos und Fotos. Hier haben wir im weitesten Sinn Archivalien, eigene Fotos, Fremdfotos, auch sehr viele Bücher. Und wir haben auch Sachen, die man so nicht kennt. Wir haben sehr viel aufgekauft, auf Flohmärkten. Und es gibt sehr interessante Dinge und sehr interessante Bezüge.

Sind die auch politisch, die Bezüge? Sind die auch historisch? Oder sind die zuerst einmal persönlich?

Kandl: Was wir immer machen, ist, dass wir die persönliche Geschichte mit dem Politischen verbinden. Und was uns interessiert, ist, einer historischen Tatsache einen anderen Dreh zu geben. Zum Beispiel Bertha von Suttner im Kaukasus (wir waren auch oft im Kaukasus) – dass die eine wirklich wilde Henne war, find’ ich total spannend! Und in der Ausstellung haben wir zwei Arien, die sie dort gesungen hat, wieder aufgeführt, mit einer georgischen Sängerin… Man kann also viel sehen und viel lernen. Und es wird sehr viel erzählt.

Soll da auch noch weiter erzählt werden? Und ist Ihr Archiv überhaupt schon fertig?

Kandl: Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange! Und es würde uns freuen, wenn die Leute uns auch etwas mitteilen – das wäre ideal, zum Weitermachen! Wir haben bei all unseren Projekten wahnsinnig viele interessante Leute kennengelernt – ob Historiker oder Köhler. Da ist die Kunst ein guter Mittler, wo man auch mal ins Schwafeln kommen kann… Ich will einfach Geschichten erzählen. Und das find’ ich schön, wenn die Leute was beitragen.