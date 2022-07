Johannes Krisch in Gutenstein: „Wir spielen hier alle alles!“

Werbung

Foto: NOEN

NÖN: Diesen Mittwoch feiern Sie mit dem „ersten“ Raimund unter Ihrer Intendanz Premiere in Gutenstein. Wie wird der?

Johannes Krisch: Ich hoffe, gut!

Eine Insel voller Dichter, eine Hochzeit für das schönste Gedicht … Das klingt ja wie im Märchen. Oder ist „Die gefesselte Phantasie“ eine Parabel?

Krisch: Beides. Der Raimund ist ja ein zerrissener Mensch gewesen. In diesem Stück hat er all seine Ängste und all die Missstände in der Welt verarbeitet. Es ist auch eine Reise ins Innere seines Kopfes. Und da sind sehr viele wahre Sätze dabei. Ich finde das Stück auch sehr prophetisch, vieles ist immer noch so, in der Politik, in der Welt …

„Es ist ein richtig fantasievolles Gelände geworden – das Raimund gefallen hätte!“

Haben Sie sich deshalb für diesen Raimund entschieden?

Krisch: Man kann nicht immer den „Bauer als Millionär“ oder den „Alpenkönig“ spielen. Es ist unser Auftrag, auch die unspielbaren Stücke zu bearbeiten. Und das Zelt in Gutenstein steht ja auch auf einer Insel, zwischen zwei Flüssen …

Bühne, Kostüme und Regie kommen von Theatermagier Achim Freyer. Und der hat auch gleich das Zelt neu bemalt …

Krisch: Das war unsere Idee, etwas Neues zu schaffen – mit den alten Zeltplanen. Es ist ein richtig fantasievolles Gelände geworden – das Raimund gefallen hätte! Es ist jetzt auch ein Zirkuszelt, wir sind ja auch eine Zirkusfamilie … Freyer und Raimund – das ist ein Geschenk!

Auf der Besetzungsliste steht auch der Intendant. Wen spielen Sie denn? Und wie geht sich das aus?

Krisch: Man muss alles unter einen Hut bringen. Aber das wird sich in den nächsten Jahren schon einpendeln. Und es geht alles recht gut. Ich spiel’ den Hofnarren, Muh …Das sind bei Raimund alles große Rollen, und wir spielen alle alles.

Musik gibt’s bei diesem Raimund auch, von Geiger Matthias Jakisic und mit Sängerin Tini Kainrath. Wie klingt das?

Krisch: Matthias hat traumhafte Musik geschrieben, wir haben auch einen Live-Akkordeonisten … Und Raimund hat selbst auch Noten dazugeschrieben, die gibt’s aber leider nicht mehr.

Könnte es auch mal keinen Raimund in Gutenstein geben?

Krisch: Es wird sich immer um Raimund drehen!

Was wünschen Sie sich?

Krisch: Dass alles klappt und dass ganz viele Zuschauer kommen! www.raimundspiele.at