Josh. im Interview: „Ich bin jetzt repariert!“

NÖN: Gerade noch standen Sie am Eröffnungsprogramm von St. Pöltens neu gestaltetem Domplatz. Heute, Freitag, und morgen, Samstag, stehen Sie auf der Bühne der jüngsten „Starnacht aus der Wachau“, die am Samstag auch im ORF 2-Hauptabend übertragen wird. Wie war das eine? Wie wird das andere?

Josh.: Das war schon sehr cool, in St. Pölten. Sowas spielen wir sonst nie! Es war auch nett, wieder mal mit den Kollegen aus Österreich [Erg.: Pizzera & Jaus] zu spielen - wir sehen uns ja nicht so oft! Und wir haben so gespielt, als hätten die Leute um viel Geld [Erg.: der Eintritt war frei] ein Ticket gekauft.

Und was spielen Sie in der Wachau? Da würde man Sie ja nicht unbedingt auf der Gästeliste erwarten, auf der heuer neben Andreas Gabalier auch Anastacia steht.

Josh.: Wir spielen Sachen, die derzeit im Radio laufen - „Expresso & Tschianti“ als Eröffnung und „Martina“. Das ist auch zum Albumstart sehr passend. Wir haben ja [Erg.: im Pop] ganz wenig Musik im Fernsehen, der Schlager hat's da viel besser. Und wenn da so eine Anfrage kommt, sagt man nicht Nein! Meine Songs laufen auf Ö3 genauso wie auf Radio Niederösterreich. Ich hab' das Riesenglück, dass ich überall gespielt werde!

War das von Anfang an so?

Josh.: „Bei 'Cordula Grün' dachte ich: Das spielt nur FM4. Dann haben es alle gespielt, nur FM4 nicht. Mir ist es mittlerweile egal, wer mich spielt. Ich möchte Musik machen, so wie ich will. Und wenn's mich gar nimmer spielen wollen, dann hör' ich auf [lacht]!

Von Aufhören ist aber gerade keine Rede. Im Gegenteil. Ihre jüngste Single „Martina“ ist seit April am Markt, heute, Freitag, kommt Ihr jüngstes Album heraus – das dritte, nach zwei Jahren Pause. Ist das tatsächlich so viel ernster als die ersten beiden?

Josh.: Pause gab's eigentlich keine, es braucht immer so lang. Und es ist eigentlich keine traurige Musik, es ist kein Album über Depressionen, aber es geht schon um meine Krankheit, die ich letztes Jahr hatte. Ich wollte nicht ein ganzes Kapitel aus meinem Leben auslassen. Während es mir total schlecht ging, hab' ich keine Songs geschrieben, aber davor und danach. Und einer, ‚Der Rausch vom Vermissen‘, ist voll die Happy-Rock-Nummer… Man muss auch immer den Humor behalten. Ich bin offiziell depressiv, da darf ich mich auch darüber lustig machen!

Dazu passt ja auch der Albumtitel, „Reparatur“. Sind Sie jetzt wieder „repariert“?

Josh.: Mir geht's super, ich bin jetzt repariert [lacht]! Ich wollte das Album gern so nennen, ich wollte eine schöne Wortkreation wie „Teilzeitromantik“ [Erg.: der Titel des zweiten Albums aus 2021]. Und für mich war das letzte Jahr die Zeit der Reparatur. Ich hab' für das Album 20 Songs geschrieben, 12 sind's jetzt geworden - weil die anderen acht Scheiße sind.

Aber Sie wissen doch, wie man einen Hit schreibt - oder?

Josh.: Ich hab‘ zwar auch viel für andere geschrieben. Aber ich weiß nicht, wie man einen Hit schreibt! Das weiß keiner! Wenn ich das wüsste, hätte ich von 16, da hatte ich meine erste Band, bis 32 [Erg.: da kam 'Cordula Grün' heraus] nicht Musik von anderen gemacht!

Und was kommt als nächstes?

Josh.: Es kommen viele Open-Airs. Und ich werde fix wieder nach St. Pölten kommen! Das erste Konzert in diesem Jahr war in St. Pölten, im VAZ, und das letzte Open Air in diesem Jahr war in St. Pölten. Und nächstes Jahr kommt was Riesengroßes, ein Traum, den ich mir erfülle: die Wiener Stadthalle. Das ist am 7. November 2024, die Tickets sind schon online. Und ich weiß auch schon, was ich 2025 mach': eine Unplugged-Tour, mit Streichern, und mit allen Sachen, nicht nur den neuen. Da wird wieder der Anzug ausgepackt und in die Konzerthäuser gefahren...