Karola Niederhuber: „Ich will entdecken, was hinter einem Text liegt“

NÖN: Am Freitag gastieren Sie im Schloss Spitz im Zuge vom Festival „Wachau in Echtzeit“ und lesen Thomas Bernhard. Wie wird das?

Karola Niederhuber: Gemeinsam mit Doris Hindinger lese ich aus „Der Theatermacher“ und „Der deutsche Mittagstisch“ von Thomas Bernhard. Ilse Riedler untermalt die szenische Lesung mit ihrem Saxofon. Es macht großen Spaß, Bernhard zu lesen, eben aufgrund seiner Sprachgewalt und seiner faszinierenden Kunstsprache. Nicht nur bei Bernhard, sondern ganz allgemein ist es bei mir so, dass ich einen Text für mich selbst in meinem Heimatdialekt – Mühlviertlerisch – sprechen muss, um zu entdecken, was hinter dem Text liegt. Dann komme ich in einen Sprechfluss und in einen Spielfluss, dann weiß der Körper, was da zu tun ist.

Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Kino kann man Sie bald sehen – im Februar in „Der Fuchs“. Welche Rolle verkörpern Sie in diesem historischen Drama?

Niederhuber: „Fuchs“ von Adrian Goiginger spielt während des Zweiten Weltkriegs in Tirol und ist sehr aus dem Leben gegriffen. Ich spiele die bitterarme Mutter von neun Kindern auf einem Bergbauernhof. Und wie es damals nun mal so war, hatten Frauen wenig zu reden. Spannend ist das, was heimlich oder unerlaubt gesagt wird.

Ganz anders ist das dafür im Stück „Bataillon“, das Sie derzeit im Schauspielhaus Wien proben.

Niederhuber: Genau, das moderne Theaterstück von Enis Maci ist für fünf Schauspielerinnen konzipiert, die Moiren, die das Schicksal auf eine neue Art weben wollen. Die Fäden werden im Hintergrund gezogen.

Nach Ihrem ersten Lyrikband „Der rote Hut“ arbeiten Sie derzeit an einem Kinderbuch. Worum wird es gehen und was hat Sie dazu inspiriert?

Niederhuber: Das Kinderbuch wird „Eine Handvoll Zeit für Tilde“ heißen. Inspiriert hat mich dazu meine älteste Tochter. Wenn sie etwa ihre Zähne putzt, versinkt sie gerne in Fantasiewelten. Da tut es mir leid, sie wieder herausholen zu müssen, weil die Schule ruft. Es geht also um die Wahrnehmung von Zeit in der Kindheit.

