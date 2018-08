NÖN: Diesen Freitag sind Sie mit Ihrem Trio im Stift Herzogenburg zu Gast. Wird da gespielt? Gegroovt? Oder gar gebetet?

Klemens Bittmann: Gebetet wird nicht! Gegroovt wird auf jeden Fall!

Der Name Ihres Trios, folksmilch, klingt ein bisschen nach Alm. Aber auch ein bisschen nach Irland. Und vor allem nach Musikanten.

Bittmann: Wenn Sie an Alm denken, kann man’s gar nicht besser beschreiben! Wir lassen uns in keine Schublade stecken. Aber die österreichische Volksmusik ist sicher ein prägendes Element, dazu kam mit der Zeit auch der Balkan und jetzt gerade viel Tango … Und der Begriff Musikant passt auch sehr gut zu uns!

In Herzogenburg spielen Sie im Stadl, in der „Nachspielzeit“, die die Kindersommerspiele „für die Großen“ eingerichtet haben. Sie haben aber schon in der Schönberger Schmiede gespielt, am Eichgrabner Bahnhof, bei den Bregenzer Festspielen oder nächstes Jahr im Wiener Musikverein. Spielt es sich „im Kleinen“ anders als „im Großen“?

Bittmann: Auf der Kleinkunstbühne vor 60 Leuten oder wie gerade in Kroatien beim Freiluftfestival – ich fühl’ mich nirgendwo unwohl! Und übermorgen spiele ich mit Matthias Bartolomey in Amsterdam auf einer Open-Air-Bühne, vor 2.000 Leuten …

Auch musikalisch ist bei Ihnen vieles möglich – von Europa über Südamerika bis zu Selbstkomponiertem. Wo sind Sie dabei zuhause?

Bittmann: Bei folksmilch ist das zentrale Zuhause der Humor. Das ist die Bühne, auf der wir uns bewegen! Und meine derzeitige Heimat ist die gemeinsame Arbeit bei BartolomeyBittmann, da seh’ ich mich auch in den nächsten Jahren gut aufgehoben.

Und wo wollen Sie noch hin?

Bittmann: Persönlich würd’ ich mir wünschen, dass wir wieder zum Jazz finden!