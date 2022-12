Leopold Kogler: „Kunst ist heute wichtiger denn je“

Werbung

NÖN: Gerade sind Sie an der Spitze von NÖs Kunstvereinen und NÖs Dokumentationszentrum bis 2025 wiedergewählt worden. Sind Sie jetzt Präsident oder Direktor oder beides?

Leopold Kogler: Ich hab’ eine Doppelfunktion. Es gibt 19 Kunstvereine in NÖ, die in einem Dachverband organisiert sind – von dem bin ich Präsident, manche sagen auch Obmann.Indieser Funktion betreiben wir das NOEDOK, mit dem wir in St. Pöltens Stadtmuseum eingemietet sind und dessen künstlerischer Leiter ich bin.

Das NOEDOK hat gerade seine jüngste Schau (auch) mit NÖs jüngsten Anerkennungspreisträgerinnen in der Bildenden Kunst eröffnet. Und hat in über 40 Jahren vor allem junge, heimische Kunst gezeigt. Insofern ist es auch kein Museum im herkömmlichen Sinn, oder?

Kogler: Es ist ein Raum für Gegenwartskunst. Und wir haben auch ein Riesenarchiv im Keller, mit sicher 40.000 dokumentierten Artikeln, die jetzt digitalisiert werden sollen. Ich bin aber auch einer, der Brücken baut. Wir haben jedes Jahr ein anderes Bundesland als Schwerpunkt. Und wir haben auch schon in Prag und Bratislava ausgestellt.

Sie sind aber auch Obmann des Amstettner Kunstvereins. Wozu braucht die Kunst – noch immer – einen Verein?

Kogler: Unser Kunstverein ist einer der ältesten, 1949 gegründet, seit 1977 mit mir als Obmann – da war ich gerade mit dem Studium fertig. Die Hauptaufgabe der Kunstvereine ist heute nicht die Präsentation, sondern die Vermittlung – für Kinder, für Jugendliche, für Betagte. So ist das auch ein Multiplikator. Kunst ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, weil Kunst öffnet Blickwinkel!

Zuerst waren Sie aber Künstler. Sind Sie das noch immer?

Kogler: Künstler war ich immer und in erster Linie. Ich hab’ bei Oswald Oberhuber mein Diplom gemacht, er war mein großes Vorbild. 15 bis 20 Stunden pro Woche hab’ ich mir für meine Kunst immer genommen. In der Malerei bin ich ausschließlich Nachtarbeiter (lacht)! Und ich mach’s, solange ich Kraft habe. Ich brenne noch immer!

Und was oder wen wollen Sie unbedingt noch zeigen?

Kogler: Gunter Damisch möcht’ ich noch zeigen, Markus Wakolbinger mit seinen Skulpturen. Und verabschieden möchte ich mich mit Oswald Oberhuber, Peter Weibel, Birgit Zinner und Margarethe Feigl …

www.noedok.at