Lidia Baich: „Es geht darum, wie Musik erzählen kann“

NÖN: Bereits zum zweiten Mal heißt es diesen Donnerstag „Götterklang trifft Donaugold“. Gemeinsam mit Andreas Schager und Piotr Bezcala haben Sie wieder ein außergewöhnliches Klassik-Programm ausgearbeitet. Wie wird das?

Lidia Baich: Wir fokussieren uns diesmal auf die großen Werke der deutschen und italienischen Romantik. Bei viel Ernsthaftigkeit und großen Gefühlen darf aber am Schluss auch der Humor nicht zu kurz kommen, daher wird es auch etwas aus der Operette geben.

Die Donaubühne in Tulln eignet sich für große Gefühle besonders gut, so nahe am Nibelungenbrunnen gelegen ...

Baich: Ja, bei „Götterklang trifft Donaugold“ geht es sehr stark um die Faszination, wie sehr Musik „erzählen“ kann. Viele beeindruckende und persönliche Geschichten erzählen etwa die Arien aus „Aida“, „Lohengrin“, „Fidelio“ oder „Götterdämmerung“ und die starken Figuren aus diesen und anderen Opern, deren Schicksale das Publikum bis heute bewegen. Ebenso in der instrumentalen Musik erzählt, wie die Orchesterwerke, aber auch zum Beispiel das Violinkonzert von Max Bruch.

Worauf freuen Sie sich bei diesem bunten Programm am meisten?

Baich: Ich freue mich auf die emotionale Interaktion mit dem Orchester und unserem Publikum. Ein Konzerterlebnis ist eine gemeinsame Sache – die richtige Stimmung zu erzeugen und gemeinsam Musik zu erleben, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist unsere Mission, und ich bin voller Vorfreude darauf.

Vergangenes Jahr gab es zum Abschluss Kanonenschüsse bei Tschaikowskis Ouvertüre 1812. Wie lässt sich das dieses Jahr übertrumpfen?

Baich: Das Tolle ist ja, dass die Magie in der Musik nicht nur in solchen Effekten wie in der Ouvertüre 1812 erzeugt werden kann, sondern auch in ganz stillen, intimen Momenten. Beides ist auf seine Art eine wundervolle Herausforderung. Der Schluss wird jedenfalls nicht minder effektvoll sein als letztes Jahr.

Was kommt als Nächstes?

Baich: Ich spiele im Herbst in Deutschland und Polen, in Österreich spiele ich beim „Austria for Life“ Open Air vor dem Schloss Schönbrunn und am 4. November im Schloss Thalheim.

