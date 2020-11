NÖN: Diesen Freitag wären Sie mit Ihrem jüngsten Programm „Flüsterwitz“ in der St. Pöltner Bühne im Hof zu Gast gewesen. Was hätte es denn da zu hören gegeben?

Lisa Fitz: Kabarett, Songs, Comedy – also Hirnfutter und Seelennahrung im weitesten Sinn.

„Flüsterwitz“ klingt ja eher leise. Ist das, worüber Sie da flüstern, nicht eher etwas, dass man (frau) heute ganz laut sagen müsste? Und ist das, worüber Sie da Witze machen, überhaupt (noch) zum Lachen?

Fitz: Zum Lachen gibt es immer was, aber zurzeit in der Tat weniger. Das Programm „Flüsterwitz“ hatte ja schon 2018 Premiere. Seither hat sich wenig verbessert, eher verschlimmert. Insofern ist es nicht schlecht, dass mein Gastspiel verlegt werden muss. Man kann ein bestehendes Programm ja nicht alle drei Monate umschreiben.

Der Begriff „Flüsterwitz“ stammt aus autoritären Systemen oder Diktaturen. Man erzählt ihn hinter vorgehaltener Hand. Machthaber fürchten den Flüsterwitz. Er ist ja zuweilen so wahr, dass er gefährlich wird. Der Spott ist das probateste Mittel, an Stühlen zu sägen, auf denen Mächtige sitzen.

Die, die sich da in ihren Texten tummeln, die Schattenstaaten und die Schurkenbanken, die Gesinnungspolizei und die Panikmache, die gehören ja eher zu den Bösen als zu den Guten. Sind die Guten zu brav, fürs Kabarett? Ist das Kabarett zu brav, für die Bösen? Und wie böse darf, wie politisch muss Kabarett sein?

Fitz: Beides. Und: Ja, böse und politisch darf, muss das Kabarett sein. Dem Dieter Hildebrandt hat mal ein Zuschauer geschrieben: „Ihnen sollte man ihr freches Maul zunähen!“ Ich sage, der Kabarettist muss sein freches Maul behalten dürfen, sonst ist er ein Aal, ein stromlinienförmiger, glatter Aal.

Gespielt haben Sie aber auch schon im „Tatort“ und im „Pumuckl“, mit Franz Xaver Kroetz und mit Dieter Hildebrandt, eine Einwanderin bei Karl May oder eine Gerichtsmedizinerin bei RTL. Welche „Rolle“ spielt denn die Kabarettistin Lisa Fitz? Und welche Rolle würde die Schauspielerin Lisa Fitz nie spielen?

Fitz: Die Kabarettistin Lisa Fitz spielt seit mindestens 35 Jahren die absolute Hauptrolle. Aber es macht natürlich auch viel Spaß, breit aufgestellt zu sein. Ich habe ja eine Schauspiel- und Musikausbildung und bin Songwriterin und Instrumentalistin. Und im Laufe eines so langen Lebens möchte man vielfältig tätig sein, damit einem nicht langweilig wird. Man darf als Künstlerin nicht ausbrennen und muss sich immer wieder selbst erneuern. Und dabei hilft Abwechslung innerhalb der Genres.

Welche Rolle ich nie spielen würde, könnte ich erst sagen, wenn ich das Drehbuch oder Theaterstück vor mir liegen hätte. So eine Entscheidung hängt nicht nur von der Rolle ab, sondern auch vom Aufführungsort oder dem Sender bzw. dem Regisseur und nicht zuletzt von der Gage. Aber generell würde ich einstweilen sicher ablehnen bei zu platten Stoffen, wo nur das Geld stimmt.

Erst letztes Jahr sollen Sie gesagt haben, Sie hielten die globale Erwärmung für „weniger gefährlich“ als die globale Verblödung. Was hilft denn, gegen die globale Verblödung?

Fitz: Das gesamte Zitat hieß: „Viel schlimmer als die globale Erwärmung ist die globale Verblödung. Weil zweitere ja auch die erstere bedingt.“ Gegen Verblödung hilft Lesen, ich meine Bücher lesen, nicht Facebook-Kommentare und Internet-Foren, nicht alles gleich glauben, schon gar keine Zahlen, viel nachdenken, kritisch bleiben und wachsam.

Letztes Jahr haben Sie auch den Bayrischen Verdienstorden bekommen. Wogegen (oder wofür) hilft denn ein Orden?

Fitz: So eine Auszeichnung ist eine wunderschöne ehrenvolle Bestätigung. Denn der Orden besagt, dass die Prophetin im eigenen Land durchaus etwas gilt und dass wahrgenommen wird, was man für seine Heimat geleistet hat und dass diese Heimat in den Jahrzehnten auch Kritikfähigkeit

und Humor bewiesen hat und meine Kritik sogar zu schätzen weiß.

Was wünschen Sie sich? Fürs Kabarett?

Für die Kultur? Für sich?

Fitz: Ich wünsche mir viel mehr intelligentes Kabarett, von dem man bei uns seit Jahrzehnten behauptet, dass es „tot“ ist, das aber – wenn nicht grade Corona ist – die Säle voll mit Zuschauern macht und die Leute begeistert. Kabarett, das witzig, kritisch ist und das den Intellekt und die Reflexion fordert.