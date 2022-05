Lisa Mai: „Kinder sind das wichtigste Publikum“

Werbung

NÖN: „Am 11. Mai schlüpft Kikeriki aus dem Ei“ heißt es in der Ankündigung von Österreichs erstem Kurzfilmfestival für Kinder ab drei Jahren in Tulln. Wer kräht denn da?

Lisa Mai: Schon im Namen des Festivals steckt ganz viel von dem, was Kikeriki ausmacht: Kinder, Kino – und eine große Portion Dada. Kikeriki hüpft auf der Zunge, denkt Film farbenfroh und feiert Kino als eine individuell inspirierende und freudvolle gemeinsame Erfahrung. Kikeriki ist nicht Kino in der Blackbox, sondern ein kunterbunter Raum, den wir gemeinsam füllen – und auf den Kopf stellen. Wer hier kräht und sich schon riesig freut, ist das Team von dotdotdot.

Das Festival läuft bis zum 2. Juni. Es gibt nicht nur 50 internationale Kurzfilme zum Zuschauen, sondern auch Obstjausen und Workshops zum Mitmachen. Was sind Highlights im Programm?

Mai: Ich habe jeden der Filme in Wirklichkeit schon viele Male gesehen – und kann es trotzdem kaum erwarten, sie alle auf der Leinwand wieder anzuschauen. Die Filme bringen tolle Impulse mit, die wir dann in die Mitmachworkshops einfließen lassen. Ein Highlight, das man sich keinesfalls entgehen lassen sollte, ist der Workshop mit der Licht-Künstlerin Victoria Coeln am 29. Mai.

Was brauchen Kinderfilme, worauf Erwachsenenfilme verzichten können?

Mai: Eigentlich ist es genau umgekehrt: Gute und intelligente Kinderfilme bringen so viel von dem mit, was auch manchem „Erwachsenenfilm“ nicht schaden würde. Die Filme haben wir so ausgewählt, dass sie von Kindern ab etwa drei und ab etwa fünf Jahren gut verstanden werden – aber inspirierend sind sie auch für Erwachsene.

Warum sind Kinder ein wichtiges Publikum?

Mai: Kinder sind das wichtigste Publikum überhaupt! Sie sind die Menschen, die unsere Zukunft gestalten werden. Film ist ein wundervolles und starkes Medium, das uns die Welt erschließen kann – aber auch die Möglichkeiten mitbringt, unsere Wahrnehmung zu manipulieren. Wir wollen mit Kikeriki hier auf eine spielerische Weise einen gut eingebetteten Erstkontakt gestalten. Wir verknüpfen das auf der Leinwand Gesehene durch die Mitmachworkshops direkt mit den Erfahrungswelten der Kinder. So gelingt es, Themen verständlich zu erzählen und sie auf spielerische Weise zu vertiefen.

www.kikeriki.film