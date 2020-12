Vor zwei Wochen schon hätten Sie in Mödling Premiere feiern sollen, mit Charles Dickens‘ „Weihnachtsgeschichte“. Jetzt kommt die erst im neuen Jahr – wie wird die ? Und wird die anders als letztes und vorletztes Jahr?

Lorenz Pojer: Leider bleiben wir nicht für immer Kinder, und deshalb wird es wie jedes Jahr ein paar Umbesetzungen geben. Aber ich bin sehr stolz auf uns, dass wir trotz dieser Situation den Mut haben, schon so viel tun, um dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Jetzt heißt es abwarten und hoffen, dass wir das Publikum wieder verzaubern können.

Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, den Sie spielen, hat ja 2020 nicht viel zu lachen. Oder doch? Muss der heuer noch ‚weihnachtlicher‘ sein als sonst? Und was hat der, was die anderen beiden Geister nicht haben?

Pojer: Ich glaube, so lustige Charaktere wie den Geist der Gegenwart braucht es vor allem in diesem Jahr besonders, um den Leuten wieder ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Und was der hat, was die anderen nicht haben: saucoole Dreadlocks!

Die „Weihnachtsgeschichte“ hätte ja schon am 11. Dezember, dann am 18. Dezember, zuletzt am 8. Jänner Premiere feiern sollen. Jetzt wird es der 12. Februar. Wie probt man, wie spielt man da? Geht das auch im Netz?

Pojer: Wir haben derzeit schon viele Online- Proben, vor allem die neuen Ensemblemitglieder. Einfach ist es natürlich nicht, aber wir sind alle froh, dass wir überhaupt proben dürfen. Natürlich wären Onlineauftritte auch eine Lösung, aber es hätte nicht diese Herzlichkeit und Menschlichkeit. Das würde sehr fehlen!

Sie haben – mit 16 – aber auch schon den Tom Sawyer, den Peter in „Heidi“ und das weiße Kaninchen in „Alice“ in Mödling gespielt. Und vor der Fernsehkamera waren Sie zuletzt in „Blind ermittelt“ und „Vienna Blood“ zu sehen. Kommt da jetzt Kino?

Pojer: Wichtig ist für mich einmal die Matura. Danach wäre mein Plan, dass ich nach London auf eine Schauspielschule gehe, um meinen Traum als Schauspieler zu verwirklichen.

Und was kommt als Nächstes?

Pojer: Als Nächstes bin ich bei „Soko Donau“ im Jänner zu sehen.

www.teatro.at