Manuel Rubey: „Ich will immer das Menschliche verstehen“

NÖN: Sie sind Schauspieler, Musiker, Kabarettist und Autor. Wie kommt man zu so vielen Talenten?

Manuel Rubey: All diese Dinge hängen zusammen. Was mich antreibt, ist, dass ich das Menschliche verstehen will. Ich suche Geschichten. In welcher Form das dann an die Öffentlichkeit gelangt, ist eigentlich zweitrangig. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich bin Schauspieler, der ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und die Komödie liebt.

Am 24. Februar spielen Sie mit „Familie Lässig“ in St. Pölten. Was ist das Besondere an dieser Konstellation?

Rubey: Es ist ein unwahrscheinliches Ereignis, dass es diese Band überhaupt gibt. Und ein gutes Beispiel dafür, dass ich aufgehört habe, große Pläne für mein Leben zu machen. Ursprünglich geplant war ein Benefiz-Konzert – jetzt sind es acht Jahre. Das Besondere ist, dass unsere Arbeit von großer Wertschätzung getragen ist. Man mag sich sehr, man ist nicht routiniert miteinander.

Vor Kurzem ist das zweite Album der Band, „Eine heile Welt!“, erschienen ...

Rubey: Ja, das titelgebende Lied gibt es schon länger, es ist also eigentlich kein Kommentar zur aktuellen Zeit. Auch wenn es trotzdem sehr gut passt. Das Album ist eine Forderung, ein Wunsch. Deshalb auch das Ausrufezeichen. Man kann das naiv immer wieder hinausschreien, wir werden aber vermutlich trotzdem damit scheitern. Aber vielleicht gelingt es immer wieder für Momente.

Am 5. März sind Sie mit Ihrem Solo-Kabarett-Programm „Goldfisch“ in der Bühne im Hof. Wie kam es dazu?

Rubey: Ich wollte eigentlich ursprünglich Kabarett machen, bin dann aber beim Schauspiel gelandet. Das ist also quasi ein Teenagerwunsch, der mich wieder eingeholt hat. Kabarett ist das Nackteste, das man machen kann. Da kann man sich nicht verstecken. Am 5. März ist die letzte Chance, mein Programm in St. Pölten zu sehen. 2023 stehen andere Dinge an.

Was bringt die Zukunft?

Rubey: Ein ganz neues Projekt ist „Kunst“ von Jasmina Reza gemeinsam mit Christoph Grissemann und Robert Stachel, Karoline Peters wird Regie führen. Geplant ist, das im Herbst im Rabenhof zu zeigen. Ansonsten möchte ich 2023 dem Schreiben und dem Film widmen.

