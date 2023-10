Margarethe von Trotta: „Ich bin eine brave Studentin“

NÖN: Gerade haben Sie mit Ihrem jüngsten Film, „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ NÖ-Premiere gefeiert. Ist das ein Film über die Liebe? Die Literatur? Oder gibt's bei Ingeborg Bachmann das eine nicht ohne das andere?

Margarethe von Trotta: Es ist ein Film über eine Frau, es ist ein Film über eine Beziehung. Und bei Ingeborg Bachmann kann man der Literatur gar nicht entkommen!

Was hat Sie gerade an der Bachmann so interessiert?

Von Trotta: Sie wurde mir von den Produzenten angeboten. Mir wurde auch die freie Wahl gelassen, welchen Ausschnitt aus ihrem Leben ich wähle. Ich habe mich für ihre Beziehung zu Max Frisch entschieden, das hat mich interessiert. Ich habe bestimmt anderthalb Jahre gelesen und gelesen. Ich bin eine brave Studentin, ich bereite mich immer sehr vor. Dann lass ich locker und schreibe.

Sie haben wie bei fast allen Ihren Filmen auch das Drehbuch geschrieben. Musste das gerade diesmal auch einen literarischen Anspruch haben?

Von Trotta: Ich liebe Sprache! Aber ich beanspruche nicht, als Schriftstellerin wahrgenommen zu werden. Wenn ich allerdings bis jetzt nur Actionfilme gemacht hätte, hätte ich damit Probleme gehabt.

Ihre Bilder sind jedenfalls sehr poetisch.

Von Trotta: Das liegt auch an Martin Gschlacht, ein großartiger Kameramann. Der dreht auch gerade wieder in NÖ.

Haben Sie nicht auch in Niederösterreich gedreht?

Von Trotta: In Ernstbrunn, im Schloss. Das war das perfekte Motiv für die Wohnung von Henze in Rom. Nur die Fenster mussten wir immer aussparen, das sollte ja in Rom sein [lacht]!

In der Wüste: Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann und Tobias Resch als Adolf Opel in Jordanien, wo Regisseurin Margarethe von Trotta die "Reise in die Wüste" auch drehte. Foto: Amour Fou

Apropos: Motiv. Ihr Untertitel, „Reise in die Wüste“, könnte ja genauso gut über einem Bachmann-Roman stehen.

Von Trotta: Die Wüste war ja für sie überlebenswichtig. 1964 ist sie mit Adolf Opel [im Film gespielt vom jungen Waidhofner Schauspieler Tobias Resch] nach Ägypten gefahren. Das haben wir in Jordanien gedreht, im Wadi Rum...

Ingeborg Bachmann war nicht Ihre erste große Frau vor der Kamera. Da waren auch schon Rosa Luxemburg und Hannah Arendt, Gesine Cressphal oder Hildegard von Bingen. Wer fehlt da noch? Und welche kommt als nächste?

Von Trotta: Ich geh' ja nicht auf die Suche nach den interessanten Frauen! Die kommen zu mir. Und ich rede ungern über das, was ich vorhab', da bin ich abergläubisch. Am liebsten würde ich wieder mit Vicky Krieps und Barbara Sukowa drehen...

Vicky Krieps war ja auch „Ihre“ Bachmann... Was hat die, was andere nicht haben?

Von Trotta: Ich hätte alles mit ihr gemacht! Sie hat ein solches Gespür! Es wirkt wie aus ihr herausströmend. Sie nimmt das aus der Luft oder was weiß ich woher [lacht]...

„Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ läuft seit Freitag in Österreichs Kinos - und in Niederösterreich täglich im Cinema Paradiso in St. Pölten und in Baden. www.cinema-paradiso.at