Marie Rötzer: „Wir wollen Räume für Menschen öffnen“

Werbung

NÖN: Kurz vor Weihnachten ist Wiens neuer Burgtheaterdirektor (endlich) bekannt gegeben worden. Der kommt aus der Schweiz – hätte aber auch aus St. Pöltens Landestheater kommen können. Wären Sie gern nach Wien gegangen?

Marie Rötzer: Am Theater ist es ja sowieso ein Karussell. Für mich war’s eine schöne Bestätigung, auch für unsere Arbeit in St. Pölten. Und ich wäre gern mit einer Frauentruppe angetreten – das finde ich schon schade, dass es so aussieht, als ob man es Frauen nicht zutraut, das Burgtheater zu leiten…

Was hat ein Landestheater, was einem Burgtheater fehlt?

Rötzer: Wir haben den lokalen Bezug, zu Stadt und Land, aber auch den internationalen Zusammenhang, in dem wir uns als Kulturbotschafter sehen. Ich sehe mich da auch als Vermittlerin, gerade wenn unterschiedliche Theatersprachen aufeinander prallen. Das braucht’s in größeren Strukturen wie dem Burgtheater erst recht.

Braucht es auch mehr Frauen? Auf und hinter der Bühne?

Rötzer: Das versuchen wir auch in dieser Spielzeit. Und genau das spürt man auch bei Tschechows „Drei Schwestern“, diesem Frauentrio, das Kriszta Székely bei uns inszeniert hat – obwohl im Stück die Männer in der Mehrzahl sind. Aber das betrifft auch die Themen Rassismus und Gender – davon bräuchte es im Theater mehr!

Gespielt haben Sie im alten Jahr viel, verschoben auch. Wie war das Theaterjahr 2022?

Rötzer: Wir haben eine sensationell erfolgreiche Spielzeit seit September. Und das ist für mich auch ein bisschen die Ernte nach den Corona-Jahren. Wir haben einen Riesenerfolg mit der „Blendung“, und auch der „Reigen“ ist für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung.

Und wie wird 2023?

Rötzer: Wir wollen alles daran setzen, unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Das Zusammenbringen von Menschen hat bei uns oberste Priorität – da ist auch Ibsens „Volksfeind“ ein passendes Stück. Es sind brisante Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen – dafür ist das Theater der beste Raum!

Bestellt sind Sie in St. Pölten bis 2028, das sind dann zwölf Jahre. Was kommt da noch?

Rötzer: Da gibt es noch viele Ideen. Mit Luk Perceval würde ich gerne weiterarbeiten, mit Nikolaus Habjan, mit Ruth Brauer…Und wir werden uns noch stärker mit der Stadt verbinden…

www.landestheater.net