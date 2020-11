NÖN: Gerade ist Ihr erster Film, „Arbeit statt Almosen“, zu dem es auch Buch und Hörbuch gibt, ins Kino gekommen. Worum geht’s da?

Marlen Schachinger: Um das literarische Feld, um Fragen an diesen Literaturbetrieb, die seit über einhundert Jahren immer gleich lauten: Ist es fair, dass von einem Buch, das 22 Euro im Buchladen kostet, der kreative Kopf, der dieses Werk schuf, gerade mal 2 Euro erhält? Wie kann es sein, dass Literaturtage oder -festivals gänzlich ohne Autorinnen veranstaltet werden, wenn das Gros der Schreibenden weiblich ist? Wieso werden dennoch in den Medien mehrheitlich Autoren besprochen? All diese Fragen sind Thema des Films.

Wie war es für eine Literatin, einen Film zu machen?

Schachinger: Sehr interessant! Ich lasse mich seit jeher gerne auf Neues ein, suche lieber das passende Sprachrohr für eine Thematik statt das Thema in vorgefertigte Formen zu pressen. Für das Projekt „Arbeit statt Almosen“ dünkte mir die Doku am stimmigsten.

Wo liegt Ihrer Erfahrung nach der größte Unterschied zum Schreiben?

Schachinger: Auch beim Verfassen von Belletristik tut – je nach Thema – eine umfassendere Recherche oftmals not. Das Interview ist dabei oft hilfreich. Eine Doku, die auf Interviews basiert, ist also nicht so different von anderen mir bekannten Recherchemanövern. Das Spannende daran ist, dass im Vorhinein nie zu sagen ist, welches Material dabei entsteht. Darin ähnelt diese Arbeit dem Journalismus. Danach folgt das Arrangement.

Warum hat sich die Literatur- und die Lesungslandschaft bisher noch nicht erholt?

Schachinger: Zahlreiche Veranstalter wollen auf Nummer sicher gehen. Sicher ist jedoch gegenwärtig einzig die Absage: Da weiß man, dass null Personen kommen werden. Für die Künstlerinnen und Künstler aber ist das keine Option, sondern eine Frage des Überlebens. Wir benötigen die Lesungsgagen und den Buchverkauf am Büchertisch. Es geht aber nicht nur um Honorare. Es geht auch um ein Signal des Miteinanders. Die Absageunkultur finde ich kurzsichtig und selbstbezogen. Wir haben mit diesem Virus leben zu lernen, das Mauseloch wird dabei nicht helfen!