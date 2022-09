Martin Rotheneder: „Musikern mehr Gehör verschaffen“

Werbung

NÖN: Am 5. Oktober findet das erste Blau-Gelbe Musikerinnen- und Musiker-Treffen im Schloss Laxenburg statt, veranstaltet von der Kultur.Region.Niederösterreich. Was erwarten Sie sich von diesem Treffen?

Martin Rotheneder: Verschiedenes. Ich gehe nicht nur als Musiker zu diesem Treffen, sondern auch als Organisator von musik.stp, der Dachmarke für die kreative Sankt Pöltner Musikszene. Seit zwei Jahren versuchen wir, unsere Künstlerinnen und Künstler sichtbarer zu machen und Brücken zu schlagen. Dieses Treffen ist eine gute Gelegenheit dazu.

Präsentiert wird dann auch die Plattform musik.land.niederoesterreich, auf der sich Musiker vernetzen können. Was muss diese aus Ihrer Sicht können?

Rotheneder: Ich erhoffe mir von der Plattform, dass sie feingliedrig genug ist, um einzelne Regionen zu bedienen. Ein demokratischer Zugang ist außerdem wichtig. Die Zielgruppe sollen die Künstler und ihre Bedürfnisse sein. Jeder soll gehört werden, jeder soll gleich behandelt werden.

Zum ersten Mal seit knapp drei Jahren stehen Sie am 7. Oktober wieder auf der Bühne im St. Pöltner Freiraum. Mit neuen Mundart-Songs und dem Programm „Lieder und Geschichten“. Wie wird das?

Rotheneder: Für mich ist es eine willkommene Spielwiese, ich arbeite seit eineinhalb Jahren an den Songs und hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, sie aufzuführen. Der Abend gibt mir die Möglichkeit, mich wieder auszuprobieren. Drei Sänger begleiten mich, das macht großen Spaß und Lust auf mehr.

Was braucht die heimische Musikszene derzeit am dringendsten?

Rotheneder: Medienöffentlichkeit ist immer am wichtigsten. Meine eigene Überzeugung ist, dass es ein Teil von Nachhaltigkeit ist, wenn man Künstlern die Möglichkeit bietet, in ihrer eigenen Region gehört zu werden. So sind sie nicht gezwungen, weit weg oder ins Ausland zu fahren, um zu spielen. Regionalradios sollten auch wirklich Musik aus den Regionen spielen. Künstler sollten nicht so sehr um die Aufmerksamkeit der Medien kämpfen müssen und noch dazu gegen den Mainstream. Künstler sollten vor der Haustür Gehör finden können. Es geht sozusagen um Entwicklungshilfe und um Sichtbarkeit.

www.kulturregionnoe.at

www.freiraum-stp.com