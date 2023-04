Martyn Jacques: „Wir wollen unterhalten - und erschrecken“

Werbung

NÖN: Diesen Samstag kommen Sie mit den Tiger Lillies in St. Pöltens Bühne im Hof zurück. Was bringen Sie diesmal mit?

Martyn Jacques: Wir haben ein Programm zusammengestellt, das die ganzen über 30 Jahre der Band abdeckt, gemeinsam mit neueren Songs, die wir noch gar nicht live gespielt haben: von den klassischen Tunes wie „Bully Boys“ und „Crack of the Doom“ über einige obskure Tracks wie „Heinrich from Farmyard Filth“ bis zu jüngster Musik. Wir hoffen, die Leute werden unterhalten, erschreckt und auch zu Tränen gerührt. Und wer am Ende des Abends seinen Lieblingssong am lautesten herausschreit, wird vielleicht gehört – und erhört!

Auf der Bühne haben Sie immer Drums und Bass dabei. Und noch mehr, eher unübliches Instrumentarium. Ein quietschendes Huhn, eine singende Säge, eine Maultrommel… Was haben Sie diesmal im Gepäck?

Jacques: Wir verwenden ein Theremin, das einzige Instrument in der Welt, das man spielt, ohne etwas anzufassen.

Am außergewöhnlichsten an den Tiger Lillies war von Anfang, also: von 1989, an Ihre Stimme. Wird die höher? Tiefer? Oder klingt die noch immer wie keine andere?

Jacques: Meine Stimme scheint sich ganz gut zu halten! Ich glaube, mit hoher Stimme zu singen macht den Stimmbändern deutlich weniger Stress als mit tieferer Stimme.

Gesungen haben Sie zuletzt auch über „Covid 19“, gespielt haben Sie zuletzt auch mit – und für – die Ukraine. Wie viel Politik verträgt denn eine Musik wie die Ihre? Und wie viel Ironie braucht sie?

Jacques: Ich schreibe gerade mehr Songs über aktuelle Ereignisse als früher. Und Covid und die Ukraine sind beide sehr wichtige Themen. In den Covid 19-Songs war eine ganze Ladung an Ironie – genauso wie in den neuen Ukraine-Songs.

Nach Shakespeare und Brecht, nach „Hamlet“ und Ihrer „One Penny Opera“ – was kommt als Nächstes? Und was soll in den nächsten 34 Jahren unbedingt noch kommen?

Jacques: Wir werden heuer noch ein neues Album über die Ukraine herausbringen, und wir werden dort auch zwei Konzerte im Sommer spielen. Im Herbst touren wir durch die USA. Und nächstes Jahr machen wir eine neue Version von „Macbeth“ in Barcelona. Sonst haben wir noch keine Pläne, für die letzte Hälfte der nächsten 34 Jahre… www.buehneimhof.at