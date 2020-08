NÖN: Sie sind seit einem Jahr als Musiker-Duo „Max & Moritz“ unterwegs. Wie kommen zwei Cousins dazu, gemeinsam Musik zu machen?

Moritz Hierländer: Vor allem durch meinen Vater Harry Gugenberger, den Gründer des Wald4tler Hoftheaters. Wir spielen seine Lieder und erhalten so sein musikalisches Erbe aufrecht. Man kann also sagen, dass er uns beiden die Freude am Musizieren mit auf den Weg gegeben hat.

Sie singen „I wü ned ham“ und „Grüner Veltliner: Feel like a Winner“. Worum geht es in Ihren ersten beiden Singles?

Maximilian Gugenberger: „Ham“ ist eine Ode an die Nachtgastronomie, die ja gerade besonders leidet. Dahinter steckt auch der sehnsuchtsvolle Wunsch, die Sperrstunde nach hinten zu verschieben.

Hierländer: Und „Grüner Veltliner“ ist ebenfalls eine Hommage, und zwar an das Lieblingsgetränk der Niederösterreicher. Den Text hat mein Vater schon vor 30 Jahren geschrieben. Es ist ein Reggaesong über das Trinken von Alkohol, was natürlich ein bisschen unüblich ist, denn sonst beschäftigen sich Reggaelieder eher mit dem Rauchen. (lacht). Wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir mit unserer ersten Single innerhalb von wenigen Stunden auf Platz 1 der Itunes Reggae-Charts gelandet sind.

Aber natürlich verstehen Sie sich nicht als Reggae-Band, sondern als Kabarett-Pop-Duo.

Gugenberger: Genau, Comedy ist uns immer sehr wichtig. Wir wollen keine ernste Musik machen, es soll Unterhaltungsmusik sein, immer leicht ironisch. Passend zu unserem Namen quasi Lausbubenstreiche. Mit unserem ersten Programm „Revue Blamage“ hatten wir einen wunderbaren und ausverkauften Abend im Wald4tler Hoftheater, wo wir Lieder mit originellen Texten und viel Wortwitz auf die Bühne gebracht haben.

Was kommt als Nächstes?

Hierländer: Wir veröffentlichen im Herbst einen neuen Song, er wird Wirtschaftswunder heißen und die Geldprobleme eines jungen Mannes thematisieren. Dann ist noch ein Konzert in Linz geplant, aber was weitere Konzerte betrifft, macht einem Corona die Planung etwas schwierig. Hoffen wir das Beste!

www.maxundmoritz.net