NÖN: Vergangenen Freitag hätten NÖs Kulturpreise vergeben werden sollen – mit einer Festrede von Mercedes Echerer. Die Verleihung wurde coronabedingt verschoben. Aber: Was hätten Sie da gesagt?

Mercedes Echerer: Meine Rede möchte ich nicht verraten, wir haben ja verschoben. Und ich fühle mich geehrt, dass ich gefragt wurde!

Der Untertitel Ihrer Rede wäre gewesen: „Ohne Mundschutz“. Kann man ohne Mundschutz reden? Und muss man gerade jetzt ohne Mundschutz reden?

Echerer: Der Untertitel stammt aus meiner Erfahrung mit und in der Politik. Dort ist es manchmal diplomatischer, nicht alles zu sagen. In Niederösterreich werden kritische Anregungen aus der Kunst und Kultur nicht nur erwartet, sondern auch erwünscht. Das ist nicht überall so. Mit dem Mundschutz, den wir jetzt tragen müssen, denkt man anders, handelt anders, schaut man anders – und muss dadurch seine Sinne anders schärfen.

Trotz Mundschutz sind gerade in der Kultur heuer schon zum zweiten Mal wieder alle Häuser geschlossen. Sie selbst haben, mit Ihrem „Rumänischen Roulette“, gerade noch gespielt. Was macht dasmitderGesellschaft?

Echerer: Es ist natürlich einfacher, alles zuzusperren, aber einiges ist nicht nachvollziehbar. Nichts ist schlimmer, als wenn überall d’raufsteht: „Geschlossen!“ Das bringt uns alle in Zwangssituationen, in ein biedermeierliches Zurückziehen in die eigenen vier Wände, wo sowohl die Menschen wie auch ihre unterschiedlichen Emotionen nicht immer ausreichend Platz haben. Ich empfehle, öfter in die Natur zu gehen. Die Bäume werden uns verzeihen, wenn wir sie anschreien!

Auch Österreichs Filmpreisgala im Jänner hat Österreichs Filmakademie, deren Obfrau Sie seit bald einem Jahr sind,bereitsverschoben.

Echerer: Es braucht eine Mindestanzahl von Premieren, und die wird es heuer nicht geben können. Das trifft im Besonderen unsere Kinos, sie sind in einer extrem schwierigen Situation. Im ländlichen Raum bräuchte es generell mehr Kinos. Das gute alte Wanderkino mit neuer Technologie ist aus unternehmerischer Hinsicht machbar und gesellschaftlich auch existenzrelevant, denn Kino ist für alle!