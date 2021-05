NÖN: Vorvergangenen Dienstag haben Renate und Peter Loidolt schon zum zweiten Mal die Festspiele Reichenau abgesagt – fast genau zwei Monate vor der ersten Premiere. Wie haben Sie davon erfahren?

Mercedes Echerer: Wir haben von der Absage auf der ORF-Homepage erfahren. Und danach wurde uns per Gruppen-E-Mail mitgeteilt, dass unsere Verträge erloschen wären.

2020 war ebenfalls schon abgesagt worden, das erste Mal nach 32 Festspieljahren.

Echerer: Das hat uns sehr leidgetan. Aber wir haben es verstanden. Und heuer kam ja im Jänner noch die frohe Botschaft: ‚Wir spielen!‘

Dass es auch 2021 nicht einfach würde, für die Sommertheater, war aber klar.

Echerer: Und genau deshalb haben wir uns schon im Jänner und Februar Einiges überlegt. Wir wollten freiwillig zwei Wochen früher zu proben beginnen, haben uns Räume und Tests organisiert, waren bereit, auch mehr Vorstellungen zu spielen, waren bereit, auch auf Teile unserer Gagen zu verzichten. All das wollten wir Peter Loidolt mitteilen. Aber man hat nicht mit uns geredet und wollte nicht mit uns reden. Uns liegt es fern, eine Institution zu ruinieren. Wir haben auch höchsten Respekt davor, was die Loidolts in Reichenau aufgebaut haben. Aber so kann man miteinander nicht umgehen. Und schlimmstenfalls müssen wir den Rechtsweg nehmen.

Sie haben 1989 das erste Mal in Reichenau gespielt. Und wären heuer wiedergekommen, als „Gräfin“ in einer Heimito-von-Doderer-Bearbeitung. Tut es Ihnen leid darum?

Echerer: Wer spielt nicht gerne eine außergewöhnliche Rolle in einem wunderbaren Team in dieser prachtvollen Gegend? Ja, es tut mir leid! Die erneute Absage ist auch für die Region ein harter Schlag. Ich verstehe die Enttäuschung und auch die Wut aller Betroffenen.

Was heißt das für heuer?

Echerer: Wenn wir nicht als Ensemble arbeiten können, gibt’s bestenfalls einen Fleckerlteppich aus engagierten Einzelaktivitäten.

Würden Sie wieder in Reichenau spielen?

Echerer: Natürlich würde ich wieder in Reichenau spielen! Ich liebe die Region!