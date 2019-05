NÖN: Dieses Wochenende wird in Rohrau gefeiert, und zwar der 60. Geburtstag eines ganz besonderen Geburtshauses. Wird da auch „Happy Birthday“ gesungen?

Michael Linsbauer: Nachdem das Haus würdig gefeiert werden muss, dachte ich, ein Festwochenende wäre ein schöner Rahmen. Und dafür ist ein Crossover mit launiger Moderation, wo man auch ein paar G’schichten übers Haus erfährt, der Kontrapunkt zum eleganten Orchesterkonzert.

Am Geburtstagsprogramm steht, natürlich, Joseph Haydn. Gibt’s auch etwas von Michael? Und wie passen da Biber und Vivaldi dazu?

Von Michael gibt es diesmal nichts, aber dafür dann im September! Ich finde es ganz wichtig, dass man Haydn in einen Kontext setzt, auch gegenüberstellt. Reine, trockene Haydn-Programme können sehr schön sein. Spannender wird es, wenn er mit anderen gespielt wird. Und was ich auch, gerade jetzt, so spannend finde: Haydn war ein Europäer par excellence.

Musiziert wird am Freitag im Hof, am Samstag im Schloss. Ist der Ort wichtig für die Töne?

Die Idee der Haydnregion war ja, so viele Orte wie möglich mitzunehmen – so sie wollen. Da hat man eine Kirche oder ein Schloss oder eine Kulturfabrik … Und manches passt eben nur dorthin. Im März haben wir Sibelius (und Haydn) in der Lutherkirche gespielt, im August haben wir Tini Kainrath im Bio-Weingut.

Stichwort: Ort. 1959 wurde das Haydn-Geburtshaus eröffnet. Da war Joseph Haydn genau 150 Jahre tot. 1982 wurde es renoviert, 2016 saniert, 2017 wiedereröffnet. Da war Michael Haydn genau vor 280 Jahren geboren. Braucht es Anlässe für solche Projekte?

Es braucht einen roten Faden, selbst in einer kleinen Konzertreihe. Und es braucht lokale Partner vor Ort. Man muss das sehr behutsam machen. Aber in Niederösterreich sind in den letzten 10, 15 Jahren alle Musikergedenkstätten – mit Ausnahme von Atzenbrugg, das ist noch immer im Dornröschenschlaf – hergerichtet worden. Da könnte man jetzt auch über Gemeinsames nachdenken …

Was kommt als Nächstes?

Ein langfristiges Ziel ist 2032. Und ein Traum wären die vielen, schönen Haydn-Opern …

