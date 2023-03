Michael Mittermeier im NÖN-Interview: „Lachen ist immer wichtig“

Werbung

Wie persönlich ist Ihr neues Programm „#13“? Und wie politisch?

Michael Mittermeier: Es sind viele Familiengeschichten drin und es ist auch viel von unserem Familienpodcast eingeflossen, dem „Synapsen Mikado“. Politisch sind meine Programme irgendwie alle, aber nicht an der Vorderfront. Mich interessiert ja mehr die zweite Nachricht. Wenn zum Beispiel Putin 100.000 Jugendliche einzieht und sie sagen: ‚wir nehmen jetzt alle, auch die, die nicht den körperlichen Anforderungen von Soldaten entsprechen‘, dann stell ich mir natürlich die Frage: wie weit geht das? Steht dann da ein einbeiniger russischer Soldat im Donbas? Dann kriegt ja das Wort „Paramilitärs“ eine völlig neue Bedeutung. Das findet nicht jeder lustig. Ich finde es deshalb nennenswert, weil es eine komplett absurde Beschreibung der Realität ist. Der Gag ist nicht schlimmer als das Original, weil das Original ist ja das Schlimme.

Was sagen Sie zur neuen schwarz-blauen Regierung in Niederösterreich?

Mittermeier: Hat sich jemand gewundert? Der Punkt ist, diese ganzen Aussagen: „nie werden wir mit der FPÖ koalieren“, hats je was gegolten? Und das ist ja nicht nur in Österreich so, das ist ja ein weltweites Phänomen. Und ich versteh ja immer nicht, dass sie vorher immer so exklusiv sagen: „das werd ich nie in meinem Leben tun, eher schneid ich mir die Hand ab und werde nur noch Kamelhoden essen“ und dann plötzlich: „joa, des geht scho!“ Aber so billig läuft es ja in der ganzen Welt. Am Ende des Tages interessierts niemanden, was er mal gesagt hat.

Ein Krieg direkt in unserer unmittelbaren Nähe, Rechtsruck, Klimakatastrophe – wir leben in unlustigen Zeiten. Ist es schwieriger, aber vielleicht umso wichtiger heutzutage Comedy zu machen?

Mittermeier: Wenn ich ehrlich bin, nicht. Es ist immer gefragt. Auch wenn alles gut ist, mach ich dir ein gutes Comedy-Programm. Ich mach dir jetzt auch eins, da ist dann halt auch mal was drin über Ukraine oder Putin, weil ich finde, dass es sein muss, dass man über solche Dinge auch Satire macht. Aber es ginge sehr gerne auch ohne. Lachen ist immer wichtig, nicht nur in Krisen. Humor ist wie ein Schmiermittel, mit dem alles besser läuft.

