NÖN: Diesen Samstag startet Ihre jüngste Konzertreihe. Was gibt’s denn da zu hören?

Michael Schade: Musik – nicht vor der Kamera, sondern vor Publikum.

„Michael Schades musik.salon“ klingt ja nach kleinem Rahmen. Und nach früheren Zeiten.

Genau. Wir wollen Musik machen wie früher, wie im guten, alten Hauskonzert. Dafür haben wir vier wirklich tolle Stützpunkte: schöne Orte, fantastische Programme, junge Künstler – und die Patronanz von mir.

Sie singen auch gleich zur Premiere, mit der jungen Wiener Geigerin Sophie Druml.

Die ist ein fast unverschämtes Talent! Bei jedem Konzert gibt es mindestens einen jungen Künstler. Und es ist auch thematisch eine Hommage an eine vergangene Zeit. Dazu macht uns Elisabeth Gürtler die Tore auf zu ihrem Schloss Aumühle, und es gibt, wie immer bei mir, Wein und Geselligkeit. Dann hab’ ich auch die Ehre mit der lieben Daniela Fally. Und in Schönau haben wir gar ein Gala-Dinner von Uwe Machreich…

Also Kultur und Kulinarik. Ist das, neben den besonderen Orten, etwas, das so nur oder gerade in Krisenzeiten funktionieren kann?

Ich hatte das schon für mich selber vor. Und dann war das Land gleich dabei… Bei mir ist im Moment der ganze Herbst abgesagt, heute wäre ich von Melbourne nach Sydney geflogen und hätte mein Debüt in der Opera gesungen, von dort wäre ich nach Montreal gereist… Ich war noch nie so lange an einem Ort wie heuer. Die Kulturlandschaft ist ziemlich zerbombt, die Absagen gehen schon bis 2021/22. Darum müssen wir zurückkommen auf das, was für uns das Wichtigste ist: zu musizieren. Und auch wenn die Karten bei mir nicht die billigsten sind, ist das ja auch eine Art Förderung. Und vor allem ist es ein Zeichen: Bitte lasst uns etwas machen!

Was kommt als Nächstes?

Worauf ich mich sehr freue, ist eine Schubert-Hommage. Da filmen wir am Großglockner die „Winterreise“. Dann die Matthäuspassion im Musikverein, einen Liederabend mit Tobias Moretti…Und ich hoffe, dass ich im Dezember in Toronto singen kann – aber die Termine wackeln wie eitrige Zähne…

