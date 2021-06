NÖN: Diesen Donnerstag feiern Sie, mit einem der ersten von NÖs Sommertheatern, in Sitzenberg Premiere. Wie wird die denn?

Michaela Ehrenstein: Im Moment schauen wir vor allem aufs Wetter [lacht]! Wir haben ja diesmal kein Ausweichquartier, auch keine Premierenfeier… Das ist schade! Und es ist schon speziell, wenn man nach sechs Monaten wieder spielt. Da muss man sich auch die Kondition erst wieder antrainieren!

Muss man sich auch das Spielen – vor Publikum – erst wieder antrainieren?

Ehrenstein: Das ist schon Übungssache. Und es ist ein Herantasten bei den Proben, mit täglichen Tests usw. Beim Spielen muss man alles andere wegblenden können.

„Hin und her“ heißt der Horvath, den Sie in Sitzenberg spielen. Und erzählt eigentlich eine Flüchtlingsgeschichte. Wie aktuell ist die?

Ehrenstein: Der Horvath ist ein unbekannterer, ich kannte den vorher auch nicht. Es geht um einen, der zwischen den Grenzen hin und her geschoben wird. Das ist natürlich hochaktuell, das ist ein Thema, das man neben Corona nicht vergessen sollte. Und es geht immer wieder auch ums Menschsein. Menschlichkeit – und Wärme – kann der Welt nur guttun!

Und wer ist die Frau Hanusch?

Ehrenstein: Eine verwitwete Wirtin, die ihre Frau stehen muss. Aber ich will noch nicht zu viel verraten… Musik ist auch dabei, und die Frau Hanusch hat ein sehr nettes Duett mit dem Herrn Havlicek [Anm.: gespielt von Michael Duregger], das macht Freude!

In Sitzenberg haben Sie 2004 auch die Sommerspiele mitbegründet und zehn Jahre lang geleitet. Ist das jetzt quasi eine Heimkehr?

Ehrenstein: Es ist natürlich auch ein Heimkommen. Ich kenn den Schlosshof in und auswendig. Aber ein bisschen Abstand ist sicher gut gewesen. Und das Wohnzimmer ist inzwischen ein anderes [lacht]!

Was kommt als Nächstes?

Ehrenstein: Am 9. September kommt in meiner Freien Bühne in Wieden eine Hommage an Juliette Greco. Und ich würd’ mich freuen, wenn wir unsere Saison so spielen können, wie wir’s vorhaben!

www.schloss-sitzenberg.at