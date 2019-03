NÖN: Diesen Freitag hat Ihre jüngste Regiearbeit Premiere in der St. Pöltner Theaterwerkstatt. Wie wird die?

Moritz Beichl: Wie die wird, kann ich noch gar nicht genau sagen!

Die Romanvorlage von Paulus Hochgatterer, „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“, klingt jedenfalls nach Heldenepos. Aber auch nach Familiengeschichte.

Beichl: Es ist sehr poetisch. Es ist eine schwere Geschichte, hat aber auch eine große Kindlichkeit. Es sind ja Kinder, die das erzählen. Und ich mache das mit fünf Schauspielerinnen. Der Witz ist, dass der Großvater gar kein Held ist. Diesen Tag gibt’s gar nicht. Die Heldenfigur ist eindeutig Nelly.

So einfach ist es mit den Helden ja nicht. Schon gar nicht 1945. Gibt es da „die Guten“ und „die Bösen“ überhaupt noch? „Die Täter“ und „die Opfer“? Und wie stellt man die auf die Bühne?

Beichl: Für mich ist die Täter-Seite viel schwerer zu erzählen. Der Gollwitz, der Nazi-Leutnant, der am Schluss auftritt, ist ein A ... Das soll er auch bei uns sein. Da seh’ ich keine guten Seiten. Er ist aber auch Opfer des Systems. Eine der interessantesten Figuren ist für mich die Bäuerin – die spielt das Spiel des Systems mit ...

Neben zeitgenössischen Texten haben Sie aber auch schon Schiller oder Kafka in Szene gesetzt. Und das von Hamburg über Göttingen bis St. Pölten. Wie wichtig ist der Autor für eine Produktion? Und wie wichtig der Ort?

Beichl: All diese Parameter sind ausschlaggebend für eine Inszenierung. Bei mir braucht jeder Stoff eine andere Form. Die entwickle ich immer erst bei den Proben. Und so gut es geht für die Stadt, in der ich bin. In St. Pölten bin ich in die Schule gegangen, da hab’ ich ein Grundgefühl.

Muss man schreiben können, um zu spielen? Muss man spielen können, um zu inszenieren?

Beichl: Nein. Ich bin auch kein guter Schauspieler. Ich schreib’ viel um, auch jetzt, aber sehr behutsam. Ich bin so verliebt in diesen Text vom Hochgatterer …

Was kommt als Nächstes?

Beichl: „Lazarus“ von David Bowie in Göttingen. Und nächste Spielzeit freu’ ich mich auf meinen ersten Shakespeare …



