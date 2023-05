Sophie Hunger: „Musik muss das Leben übertreffen“

NÖN: Am 12. Mai sind Sie im Festspielhaus St. Pölten zu hören. Sie vereinen Pop und Indie mit Folk, Rock und Jazz, dazu kommt komplexes Songwriting – auch mit schnellen und unerwarteten Wechseln zwischen den einzelnen Stilen. Wie kam es zu dieser Kombination?

Sophie Hunger: Ich mochte immer das Dynamische, den Wandel, die Metamorphose. Das Unkontrollierbare des Universums ins Songwriting zu legen, gefällt mir. Außerdem möchte man sich ja auf keinen Fall wiederholen, weil das schlimmer ist, als gar nichts zu machen. Es ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen sterben oder sich tot stellen. Dann doch lieber sterben.

Ihr erstes Album „Sketches On Sea“ entstand noch in Ihren eigenen vier Wänden, das neueste Album „Halluzinationen“ haben Sie in den Abbey Road Studios in London aufgenommen. Welche „Halluzinationen“ erwarten die Hörer?

Hunger: Halluzinationen entstehen, wenn ein Sinnesorgan unter einem Mangel an Reizen leidet. Also wenn jemand erblindet, ergeben sich visuelle Halluzinationen, oder wenn jemand taub wird, akustische. Ich fand das eine schöne Metapher für das, was Musik ist. Nämlich das, was entsteht, um die emotionale Leere zu füllen.

Woher nehmen Sie Ihre Inspirationen?

Hunger: Aus dem Leben, meinem Umfeld, der Natur, von Tieren. Dann aber ist es wichtig zu übertreiben. Musik, wie alle Künste, ist ja, um Himmels Willen, keine dokumentarische Angelegenheit. Nein, es geht immer darum, zu übertreiben, zu dramatisieren, das Leben zu übertreffen.

Was bedeutet Musik für Sie persönlich?

Hunger: Musik ist die einzig akzeptable Flucht vor der Realität, eine Form zu existieren, das Leben zu ertragen. Ich wünsche mir immer, dass eine intensive Stimmung entsteht. Ein bisschen wie auf der Geisterbahn. Das geht aber nur, wenn das Publikum sich einlässt. Wenn die sagen: Sorry, aber die Monster sind doch alle nur aus Plastik und das Blut ist Ketchup, dann wird es schwierig.

Warum sind Kunst und Kultur für uns alle wichtig?

Hunger: Dank Kunst und Kultur ertragen wir unsere Existenz, die sonst eine bloße Aneinanderreihung von Schmerzen, Enttäuschungen und Demütigungen ist. Durch Kunst und Kultur leben wir Freundschaften und lieben wir. Musik und Liebe, alles andere ist unerträglich.

