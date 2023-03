Nadja Kayali: „Die Kunst ist ja nicht im luftleeren Raum“

Werbung

NÖN: Diesen Freitag eröffnen Sie in Krems das zweite Imago Dei unter Ihrer Leitung. Für ein Osterfestival, das das einmal war, ist es noch zu früh. Ist das jetzt ein Frühjahrsfestival?

Nadja Kayali: Ich hab’ Ostern ganz bewusst rausgenommen. Und mir stattdessen den Frühling vorgestellt. Die Kunst ist ja nicht im luftleeren Raum. Und gerade jetzt ist die Zeit, um aufrüttelnd und stärkend zugleich zu wirken. Dieser positive Blick nach vorn, der ist mir, bei allem Anspruchsvollem, wichtig!

„Zwischenwelten“ haben Sie im Vorjahr über die erste von Ihnen programmierte Festivalausgabe geschrieben, heuer steht „Balance“ darüber. Aber Yoga gibt’s nicht, oder doch?

Kayali: Es geht um Balance auf vielen Ebenen – um die gesamtgesellschaftliche Balance, die wir wiederfinden müssen, und um die innere Balance, wie auch bei unseren Morgenkonzerten. Ich hatte ein Bild im Kopf: die Justitia mit Waage.

Neues gibt’s heuer einiges, etwa eine „musikalisch-juristische Erkundung“ am 25. März, mit gleich zwei Uraufführungen. Wie klingt das?

Kayali: So was gab’s noch nie. Es kreiert was Neues, es ist alles ineinander verschachtelt. Das ist eine Spezialität von mir, Verbindungen herzustellen. Und hier hole ich die Musik aus der Vergangenheit [Anm.: aus Lemberg anno 1940] in die Gegenwart. Und dafür wollte ich, neben dem österreichischen Komponisten Peter Ablinger, auch eine Komponistin und Iranerin: Nava Hemyari.

Die Worte stehen heuer (noch) mehr im Vordergrund. Sind Ihnen die Töne zu leise?

Kayali: Ich habe eine große Liebe zu Literatur und Theater. Und es geht mir auch ganz stark um eine weibliche Stimme – wie in unserem Festivalensemble, das aus vier Frauen besteht. Es sind insgesamt acht Projekte, in denen Worte vorkommen – darunter auch die Rede von Helga Rabl-Stadler, die für mich ein großes Vorbild ist, für HK Gruber gleich zur Eröffnung.

HK Gruber ist im Jänner 80 geworden, Geiger Ernst Kovacic, der gleich zweimal bei Ihnen spielt, wird im April 80. Warum muss man gerade sie feiern?

Kayali: Weil sie tolle Künstler sind, die unheimlich viel zu sagen haben. Und weil wir nicht warten wollen, bis sie gestorben sind!

Und was wünschen Sie sich?

Kayali: Ich wünsch’ mir, die Neugierde des Publikums zu wecken! www.imagodei.at