Natalia Ushakova: „Wir leben, lachen und sterben auf der Bühne“

NÖN: Diesen Samstag feiern Sie in Badens Stadttheater Premiere: als „Carmen“. Wie wird die denn? Dramatisch? Feministisch? Politisch?

Natalia Ushakova: Die wird ganz authentisch! Für sie ist Freiheit das Wichtigste. Und ich bin auch sehr freiheitsliebend. Man wollte mich schon dreimal fest engagieren, darunter auch in der Staatsoper in Wien. Aber ich habe dreimal Nein gesagt. Ich bin freischaffend, ich kann machen, was ich will, egal, welches Fach –auch wenn es wahnsinnig schwer ist. Meine Carmen ist sehr ehrlich, sehr sexy. Wir leben und sterben und lachen auf der Bühne, das wird auch nicht langweilig!

In Bizets berühmtester Oper wird mit Stieren gekämpft und für die Liebe gestorben. Ist das noch zeitgemäß? Und warum muss man die „Carmen“ 148 Jahre nach ihrer Uraufführung noch singen? Und noch sehen?

Ushakova: Weil das geniale Musik ist. Weil es solche Frauen auch jetzt gibt, die für die Liebe brennen. Und weil diese Geschichten ewig sind. „Carmen“ wird bis ans Ende der Menschheit gespielt werden!

Die Violetta und die Mimi waren Sie schon, die Aida, die Salome und die Rosalinde auch. Die Carmen waren Sie noch nie. Was hat die, was den anderen fehlt? Und wie singt sich die, für eine Stimme, die sonst auch Koloraturen singt?

Ushakova: Ich liebe Violetta, aber Violetta hat ihren Körper verkauft. Carmen würde das nie machen, sie macht das für die Liebe, nicht für Geld. Aida ist – wie Carmen – für ihre Liebe in den Tod gegangen. Ich wusste, dass ich das spielen kann, aber ich habe lange überlegt, wie ich das singen kann. Dann habe ich mich tief eingesungen, jeden Tag tiefer und nicht bis zum hohen C wie sonst. Erst war’s unhörbar schön, jetzt ist es sogar zu laut (lacht). Aber Michael Lakner wollte mich als Carmen. Und ich habe hier so ein unglaubliches Team. Und schon José Carreras hat zu mir gesagt: Du kannst alles singen!

Gesungen haben Sie schon an der Scala, der Met, der Staatsoper. Und, immer wieder, in Badens Sommerarena. Wie wichtig ist der Ort, für die Musik?

Ushakova: Ich hab’ gedacht, es ist wichtig, Teatro alla Scala, Metropolitan Opera. Aber es sind nur Wände. Wichtig sind die Menschen, das Publikum!

Und wer fehlt da noch, in Ihrem Repertoire? Eine Walküre?

Ushakova: Die Manon würde ich gern noch auf der Bühne machen oder die Elettra in Mozarts „Idomeneo“. Das ist auch so eine Verrückte wie ich! Ich kann lustig sein, auf der Bühne, aber ich kann wirklich gut sterben! Und ich liebe es, wenn das Publikum weint und lacht.

Getanzt haben Sie auch, nicht nur im Fernsehen, auch auf der Bühne. Und das so leidenschaftlich, wie Sie singen. Funktioniert Musik überhaupt ohne Beine? Und funktioniert eine Oper, ohne Schauspiel?

Ushakova: Nein, das funktioniert nicht. Weil es nicht authentisch ist. Maria Callas hat über sich selbst gesagt, sie ist eine singende Schauspielerin. Ich bin auch eine singende Schauspielerin. Mir geht es um den Charakter, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und Michael Lakner lässt mich in Baden auch tanzen! In der Oper werden oft falsche Gefühle produziert. Das berührt niemanden. Und deshalb verlieren viele das Interesse.

Und was kommt als Nächstes?

Ushakova: Es kommt etwas –aber was, darf ich noch nicht sagen. Am 16. Juli singe ich wieder in St. Pölten, mein Galakonzert, beim Theater im Park, wo die Frösche quaken…

