Nikolaus Habjan: „Wenn ich realistisch wär’, träte Putin auf“

NÖN: Diesen Samstag feiert Ihre jüngste Regiearbeit in NÖs Landestheater (endlich) Premiere: Elias Canettis „Blendung“. Geht’s da um Blinde? Um Bücher? Um die Gesellschaft?

Nikolaus Habjan: Natürlich geht’s um die Gesellschaft. Und das ist ja fast schon prophetisch!

Der Roman stammt aus den 1930er-Jahren, die Bühnenfassung von Paulus Hochgatterer aus den 2020er-Jahren. Was hat sich da in den letzten 90 Jahren verändert? Und was hat Sie daran interessiert?

Habjan: Wir wissen ja, wie’s weitergeht. Die Figuren in diesem Buch wissen’s nicht. Und ich glaub’ ja, dass die Menschheit generell nicht lernt. Das ist auch eine Blindheit. Wir laufen gerade in diese Blindheit hinein, beim Klimawandel, in der Politik, in der Radikalisierung …

Nett ist sie nicht, die Geschichte. Nett sind auch die beiden Hauptfiguren, der Wissenschaftler Kien und seine Haushälterin Therese, nicht. Und das Ende ist schon gar nicht nett. Wie inszeniert man die?

Habjan: Nein, nett sind die nicht. Die sind wie Deix-Karikaturen! Kien ist genauso entsetzlich wie Therese oder Pfaff. Aber es gibtauch was zu lachen!

Bei Ihnen stehen ja – wie immer – nicht nur Menschen auf der Bühne, sondern auch Puppen. Wobei die Menschen mit ihren weißen Gesichtern und weißen Handschuhen auch wie Puppen daherkommen. Wer spielt da eigentlich mit wem?

Habjan: Das ist eine gute Frage! Kien und Therese sind real, auch sein Bruder Georg, der ganze Kosmos rund um sie sind Puppen. Wenn ich ganz realistisch wär’, träte da Putin auf. Aber das ist wie bei Marillenmarmelade. Da hat auch keiner Freude, wenn man ihm die rohe Marille aufs Brot klatscht. Unser Beruf ist, die Realität zu verarbeiten und dann zu servieren …

Die Musik dazu klingt fast nach einer Kammeroper. Was können Töne, was Worten fehlt?

Habjan: Ich glaube, dass Musik und Sprache zusammengehören. Ich unterscheide das nicht. Und jeder, der musikalisch ist, kann auch Puppen spielen …

In St. Pölten waren Sie schon als Regisseur, als Schauspieler, als Puppenspieler, als Kunstpfeifer –und als Festredner. Was kommt als Nächstes?

Habjan: Kinderfernsehen, das hab’ ich noch nie gemacht. Und direkt nach der „Blendung“ fang’ ich mit Offenbachs „La Périchole“ an, im Theater an der Wien ...

