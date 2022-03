Nikolaus Stich: „Kultur ist mein Leben, nicht nur mein Beruf“

NÖN: Am 26. März hat das Stück „Die Wunderland Affäre. Was Alice vertuschte ...“ im Erlebniskeller Retz Premiere. Wie viel hat die Neufassung mit der originalen Geschichte gemein?

Nikolaus Stich: Das Stück hat wenig mit der Alice aus dem Roman von Lewis Carroll zu tun. Wir haben uns eine eigene Geschichte überlegt, die zwar im Wunderland mit den bekannten Charakteren spielt – Alice ist aber erwachsen geworden und schmiedet ihre eigenen Pläne.

Das Publikum geht im Keller von Raum zu Raum. Wie bespielt man so viele Bühnen?

Stich: Das wirklich Tolle an der Location – und warum wir letztlich auch dieses Stück geschrieben haben – ist, dass Alice in der Originalgeschichte durch ein Erdloch ins Wunderland fällt. Auch im Erlebniskeller geht man viele Stufen hinab unter die Erde und taucht dort in eine andere Welt ein. Für uns als Team ist es natürlich eine ganz eigene Herausforderung, so viele Orte zu bespielen. Vor allem von der technischen Seite her. Man braucht bei jeder Station Scheinwerfer und Lautsprecher – und nicht nur bei einer Bühne, wie im klassischen Theater. Ansonsten ist das Setting aber eine große Chance und macht auch schauspielerisch irrsinnig viel Spaß.

Sie sind nicht nur als Schauspieler dabei, gemeinsam mit Ursula Leitner machen Sie Regie. Ist man sich da immer über alles einig?

Stich: Es funktioniert überraschend gut. Natürlich ist man nicht immer einer Meinung, aber wir regen uns gegenseitig in unserer Kreativität an und spinnen unsere Ideen weiter, sodass wir uns immer wieder toll ergänzen und auch überraschen.

Kürzlich haben Sie gemeinsam den NÖ Kulturpreis erhalten – was bedeutet Kunst und Kultur gerade in diesen Zeiten für Sie?

Stich: Kunst und Kultur ist für mich persönlich natürlich mein Leben, nicht nur mein Beruf. Ich glaube, wenn man diesen Beruf als Bühnenmensch wählt, dann geht das auch gar nicht anders, das durchdringt alles. Im Allgemeinen, denke ich, ist Theater für die Gesellschaft sehr wichtig, sehr beliebt. Das merke ich auch in zahlreichen Gesprächen mit unserem Publikum. Die Pandemie hat uns einfach gezeigt, wie wichtig Theater immer noch ist, wie tief es in unserer Gesellschaft verankert ist und wie sehr es die Menschen auch vermissen, wenn es mal nicht möglich ist.

www.theater-retz.at