Nina Ansperger: „Ich seh's in erster Linie als Kunst“

NÖN: Seit 1. Jänner leiten Sie das Museum in Gugging. Und diesen Mittwoch eröffnen Sie dort Ihre erste Schau: „gugging inspiriert.!“ Wer inspiriert denn da wen?

Nina Ansperger: Es sind sieben Künstler, die wir präsentieren. Wir beginnen mit David Bowie und enden mit Gerhard Roth. Und die sind inspiriert worden von Künstlern aus Gugging.

In den 42 Jahren, in denen es das Gugginger Haus der Künstler gibt, gab’s aber sicher noch viel mehr Inspiration(en).

Ansperger: Da hätte man zwei oder drei Ausstellungen machen können! Dieses Thema beschäftigt das Haus schon sehr. Und es ist längst an der Zeit, dass man das präsentiert.

Sie selbst sind ja auch schon länger als drei Monate im Gugginger Museum. Wie kam eine Grazer Kunsthistorikerin auf den Gugginger Kulturhügel?

Ansperger: Im Mai sind es 14 Jahre. Und das war ein Zufall. Ich war vorher in der Galerie Westlicht und hab geschaut, was es sonst noch gibt. In Gugging war eine Stelle in der Kunstvermittlung und Ausstellungsproduktion ausgeschrieben. Die hab’ ich bekommen, und dann hat sich das weiterentwickelt. Und als Johann Feilacher eine Nachfolgerin suchte, war klar: jetzt oder nie!

Auch als Kuratorin haben Sie mit Johann Feilacher schon eng zusammengearbeitet. Was wird jetzt anders?

Ansperger: Ich werde mehr Themenausstellungen machen. Mir ist es auch wichtig, noch mehr Frauen zu zeigen. Walla, Tschirtner und Hauser waren in den letzten Jahren sehr viel zu sehen, die kommen jetzt nicht mehr so oft. Ich möchte, dass man mehr Unbekanntes sieht. Und ich will mich auch dem Publikum öffnen.

Gibt’s auch neue Formate?

Ansperger: Es wird auch partizipative Projekte geben. Wir wollen vermehrt mit Schulklassen zusammenarbeiten. Wir wollen auch andere Künstler hereinholen. In unserer Reihe „Museum Gugging im Gespräch“ möchte ich mit meinen Gästen auch Themen besprechen, die nicht so gemütlich sind. Und wir sind ohnehin ein inklusiver Ort. Aber im Museum gehört da noch ein bisschen aufgerüstet.

Und was kommt noch?

Ansperger: Im Herbst kommt „abstrakt.!?“ mit Künstlern, die man nicht so kennt. Ich möchte auch Laila Bachtiar präsentieren. Und 2026, zum 20-jährigen Jubiläum des Museums, hab’ ich was Großes vor …