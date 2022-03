OSKA: „Man muss nicht alle Antworten haben“

NÖN: Am Freitag ist Ihr erstes Album erschienen. Wie fühlt sich das an?

OSKA: Ich habe mich die letzten Wochen sehr gefreut, dass ich es endlich herzeigen kann. Für mich gibt es das Album ja schon viel länger. Es fühlt sich also gut an. Auch was die Auswahl der Songs betrifft, bin ich sehr zufrieden, denn über die Reihenfolge habe ich mir viele Gedanken gemacht. „Too Nobody“ ist eine gute Einleitung, es drückt aus, wo ich gerade stehe: Ich möchte singen, egal was passiert, es ist also eine Liebeserklärung an die Musik. Das Album endet mit dem Lied „Hallucinating“ im Schwelgen mit einem Streichquartett.

Im namensgebenden Song des Albums „My World, My Love, Paris“ geht es um die Schwierigkeit, das, was in der Welt passiert, in Worte zu fassen. Wie schaffen Sie das trotzdem?

OSKA: Es ist generell schwierig, über Themen zu schreiben, die nicht nur mich beschäftigen, sondern andere auch. Ich will nicht mit dem erhobenen Zeigefinger reden, weil ich genauso Teil des großen Ganzen bin. In diesem Lied habe ich eine Geschichte erfunden von zwei Menschen, die eine Konversation miteinander führen. Das macht es echt. Man muss nicht alle Antworten haben. Man muss nicht das „Richtige“ sagen, sondern das, was man fühlt. Und ich habe das Gefühl, dass wir so viel besser mit unserem Planeten umgehen können, und das möchte ich ausdrücken.

Diesen Donnerstag startet Ihre „Hallucinating Tour“ im Cinema Paradiso in St. Pölten. Worauf darf sich das Publikum freuen?

OSKA: Auf meine großartige Liveband! Ich versuche, bei den Konzerten einen Raum zu schaffen, in dem man abschalten kann, wo es lustig sein kann und auch mal traurig. Ich möchte einen schönen Abend bereiten. Ich sehe eine gewisse Verantwortung, die ich da habe, wenn so viele Leute zusammenkommen. Und ich möchte Musik machen, die den Menschen etwas gibt.

Viele Ihrer Wünsche sind bereits in Erfüllung gegangen, was steht als Nächstes auf der Wunschliste?

OSKA: Dass ich neben der Tour Zeit habe, neue Lieder zu scheiben und herauszufinden, wo meine Reise hingeht. Es muss sich richtig anfühlen und darauf vertraue ich.

www.cinema-paradiso.at