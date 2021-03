NÖN: Große Osterkonzerte gibt’s ja heuer keine. Was spielt denn die St. Pöltner Dommusik, zu Ostern?

Otto Kargl: Ostern ist ja ein weites Feld. Aber es gibt einen roten Faden: Bach. Am Karfreitag überträgt Ö1 um 19.30 Uhr unsere „Matthäus-Passion“ vom September 2020 vom Festival Musica Sacra. Das Besondere daran war die Situation, in der wir mit vielen Auflagen, aber musikalisch wie immer großartig gespielt haben.

Was gibt’s im St. Pöltner Dom zu hören?

Kargl: Noch mehr Bach. Der ist zwar verstaubt, aber gut erkennbar, der alte Bach. Und den gibt’s in unseren Breiten ja sonst fast gar nicht, im (Kirchen-)Konzert, da ist alles, was früher war als Mozart, fast schon exotisch. Wir machen am Gründonnerstag ein Bach’ches „Kyrie“ und dazu englische Vokalmusik, am Karfreitag Franz Danksagmüllers „Passio“ und in der Osternacht ein Sanctus und ein Agnus aus einer Mozart-Messe und Bachs „Osteroratorium“ – das hört man nie und das hätte ich sonst auch nicht gemacht!

Und wie klingt der Ostersonntag bei Ihnen?

Kargl: Das ist ja eigentlich der Haupttag für uns. Und da spielen wir Schuberts Messe in G, wieder wie an den anderen Ostertagen mit vier Solisten und vier Streichern. Wir wollen heuer beim Festival im Herbst ja einen Schubert-Schwerpunkt mit allen Messen machen…

Also gibt’s heuer auch kein Händel-„Halleluja“ zur Auferstehung?

Kargl: Nein, das geht heuer nicht. Wir haben ja auch keinen Chor und kein Orchester. Aber wir haben sozusagen eine andere Tür aufgestoßen und bisher kleiner besetzte Werke aus Renaissance und Frühbarock gesucht.

Gibt’s Ihren Bach auch fürs Wohnzimmer?

Kargl: Ja! Die Oster-Liturgie aus dem St. Pöltner Dom wird von Gründonnerstag bis Karsamstag live auf ORFIII übertragen.

Und was kommt als Nächstes?

Kargl: Planen kann ich momentan gar nichts. Aber als Perspektive arbeiten wir auf den 20. Juni hin, da wollen wir den Beethoven vom letzten Jahr nachholen, mit seiner Messe in C-Dur…

