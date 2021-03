NÖN: Mit Ihrem Kunstprojekt „Durchblick“ haben Sie den ART-Award 2020/21 der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs zum Thema Social Distancing gewonnen. Worum ging es da?

Pascal Gruber: Beim ART-Award ging es darum charakteristische Szenen von Social Distancing in der Zeit der Corona-Pandemie mit spannenden Fotos festzuhalten. Es wurden zum Teil Fragen bearbeitet wie z.B. was dieses Abstandhalten für einem bedeutet, wie es sich auf das Wir-Gefühl auswirkt, ob wir uns stillschweigend anpassen oder lautstark rebellieren. Mit meinem Kunstprojekt „Durchblick“ habe ich das Alleinsein aufgegriffen. Wie sehr man sich nach jemanden sehnen kann, welche Ängste sich entwickeln, Gefühle und Gedanken. Aber eben auch den Schlüssel zu diesem Problem. Dass schon die richtigen Gedanken an jemanden Kraft geben und wie ein Anker wirken, die einem Halt bieten. Und um dieses Wirrwarr bestmöglich auszudrücken, entschied ich mich verloren wirkende Portraits in die dunklen Wälder des Alpenvorlandes zu sprayen und zwar auf Stretchfolie, die ich zwischen die Bäume gespannt habe.

Sie sprühen ganz klassisch auf Leinwände und Wände im öffentlichen Raum, aber auch auf Zugtickets oder Steine. Welches Medium würden Sie gerne noch bearbeiten?

Gruber: Grundsätzlich bin ich da ganz offen, wichtig ist mir nur immer, dass ein fertiges Werk gut mit seiner Umgebung harmoniert. Damit meine ich, dass das Bild einen Teil der Geschichte einnimmt die dort schon erzählt wird.

Sie haben sich vor zwölf Jahren die Sprühtechnik selbst beigebracht. Was fasziniert Sie am meisten daran?

Gruber: Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man die Spraydose in die Hand nimmt, das Cap raufdreht, die Farbe durchschüttelt und dann an der Wand ansetzt, um zu sprayen. Der gesamte Malprozess bringt so viel Spannung mit sich. Auch fasziniert mich der urbane Charme der Sprühtechnik. Aber grundsätzlich ist es für mich wie ein Weg in eine andere Gedankenwelt. Ich kann alles um mich herum ausblenden und fokussiere mich auf das Sprayen. Dabei genieße ich den Prozess und wie ein Werk Stück für Stück wächst.

Waidhofen an der Ybbs ist geprägt von Ihren Kunstwerken, die meisten davon Auftragsarbeiten. Wo kann man Ihre Graffitis noch sehen?

Gruber: Gruber: Mittlerweile habe ich schon in der Schweiz, Deutschland und quer durch Österreich Möglichkeiten bekommen, Wände zu bemalen. Die meisten davon befinden sich im privaten Raum und sind deshalb nicht öffentlich auffindbar. Aber ist es immer sehr spannend und schön neue Länder und Menschen kennenzulernen. Auch ergaben sich schon Ausstellungen im Ausland wie zum Beispiel in Serbien. Wenn man aber wirklich viele Werke auf einmal finden möchte sollte man definitiv nach Waidhofen/Ybbs kommen, hier gibt es Einiges zu entdecken.

Street-Art ist aber immer noch sehr mit Vorurteilen belastet ...

Gruber: Ja, aber ich finde, dass Street-Art in vielen Teilen der Bevölkerung schon Akzeptanz gefunden hat und das freut mich sehr, da es nicht immer so war. Klar zu erkennen ist das auch daran, da diese Kunstform mittlerweile in renommierten Galerien ausgestellt ist und teilweise zu Millionenbeträgen gehandelt wird. Dennoch würde ich mir wünschen, dass es – gerade im ländlichen Bereich – mehr legale Flächen zum Besprühen gäbe.

Was kommt als Nächstes?

Gruber: Zurzeit befasse ich mich intensiv mit der Portraitmalerei. Dabei fasziniert es mich mit unterschiedlichen Lichtspielen zu experimentieren, um spannende Farben im Gesicht zu erzeugen. Mit den Spraydosen ist das immer sehr kniffelig und zeitaufwändig, jedoch auch ein super Training um die Sprühtechnik weiter zu üben – es ist wie bei jeder anderen Maltechnik auch, ein lebenslanger Lernprozess. Weiters sind einige Ausstellungen in Planung, zwei davon wären im Ausland. Und ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum habe ich auch schon wieder im Kopf, allerdings möchte ich darüber noch nicht mehr verraten.

www.roxs-artist.jimdofree.com