NÖN: Gerade hat Wiens neuer Staatsoperndirektor seine erste Saison präsentiert. Die startet am 7. September – mit Patricia Nolz auf der Besetzungsliste. Ist das eine Ehre? Eine Freude? Oder eher eine Aufregung?

Patricia Nolz: Es ist für mich vor allem noch immer unglaublich! Und es ist sehr motivierend und ein großer Ansporn!

In der „Madame Butterfly“ werden Sie die Kate Pinkerton singen. Wie ist die? Wie klingt die? Und wie singt sich die – neben einem Star wie Roberto Alagna als Pinkerton?

Nolz: Ich kenne natürlich die Geschichte und bin mitten in den Vorbereitungen. Und die „Butterfly“ war meine allererste Oper, die ich in der Staatsoper gesehen habe, da war ich 15. Dass ich die jetzt singen darf, ist fast wie von Engeln inszeniert!

Stars gibt’s aber noch mehr, im nächsten Staatsopernprogramm – Anna Netrebko & Jonas Kaufmann, Elina Garanca & Juan Diego Flórez. Macht es das leichter? Schwieriger?

Nolz: Jeder, der sagt, dass das nicht aufregend ist, würde lügen! Die Vorstellungen sind ja nur die Kirschen obenauf. Aber mit solchen Leuten zu arbeiten, sie um Rat zu fragen – darauf freue ich mich sehr!

Wie wird das überhaupt in Corona-Zeiten mit dem Proben? Und dem Spielen?

Nolz: Das weiß man noch nicht so genau. Die musikalische Einstudierung hätte im Juni beginnen sollen, da hoffen wir auf den Sommer. Aber leider ist noch nicht einmal der September sicher. Ich studiere ja noch und bin ganz am Anfang. Aber vor allem für die freischaffenden Kollegen ist die Coronazeit jetzt schon ein Desaster!

Ihr letztes Debüt war nicht am Wiener Opernring, sondern an der Blindenmarkter Lindenstraße. Dort sangen Sie letzten Oktober den Orlofsky in der „Fledermaus“. Wie war das?

Nolz: Das war die erste Profi-Produktion, die ich in Österreich machen durfte. Und das war ein Traum! Ich bin unendlich dankbar, dass Michael Garschall mich engagiert hat und dass ich mit so einer Luxus-Besetzung spielen durfte. Das hat mir großes Selbstvertrauen gegeben!

Was kommt als Nächstes?

Nolz: Mein Debüt im Goldenen Musikvereinssaal, am 6. Dezember, mit einem reinen Bach-Programm…