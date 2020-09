NÖN: Am Sonntag ging mit den Philharmonikern und Rudolf Buchbinder das diesjährige Grafenegg-Festival zu Ende – im Regen. Sind Sie auch nass geworden?

Paul Gessl: Ich bin auch nass geworden! Aber solange die Musiker spielen können und spielen wollen, haben wir gespielt. Das war unser Konzept, und das haben wir auch durchgezogen.

Stichwort: Regen. Von insgesamt 15 Konzerten mussten nur zwei wegen Unwettern abgebrochen werden. Für ein Festival, das heuer keinen Schlechtwetterspielort zur Verfügung hatte, war das recht wenig.

Und wir haben über zehn Konzerte aufgezeichnet und ausgestrahlt. Wir mussten also bei unseren Wetterentscheidungen nicht nur an das Publikum vor Ort denken. Aber wir werden in Zukunft – gerade auch 2021 – darum kämpfen, dass wir wieder alle Spielstätten nützen können.

Auch die Besucherbilanz für 2020 klingt gut. Hätten Sie sich noch mehr als die über 16.000, die gekommen sind, erwartet?

Ich war überzeugt, dass wir sofort ausverkauft sind. Wir haben aber die Reserviertheit und Zurückhaltung gespürt. Da braucht es klare Kommunikation und Sicherheit. 2020 ist ein Ausnahmejahr. Wir haben auch viel gelernt. Ich habe immer gesagt: Wenn nicht hier, wo dann. Wir wollten nicht warten, nicht zögern. In Grafenegg, aber auch in Baden, in Melk und in unseren Museen, wo seit der Wiedereröffnung beinahe 180.000 Besucher kamen, haben wir eine sehr gute Rezeption.

War Grafenegg auch eine Generalprobe für den Herbst? Da startet ja am 16. September mit der Bühne im Hof das erste unter den Theaterhäusern in eine neue und ganz andere Saison als sonst. Wie wird die?

Es war hundertprozentig eine Generalprobe! Und ich bin ein Berufsoptimist! Wir haben ein sehr diszipliniertes Publikum, das haben wir schon gesehen. Aber es gibt auch viel Skepsis. Wir werden in den nächsten Tagen noch sehr viel kommunizieren müssen, dass die Kultur lebt.

Was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Und was das Beste?

Schlimm wäre, wenn die Künstler auf der Bühne ihr Bestes geben und das Publikum nicht kommt…