NÖN: Diesen Freitag feiern Sie mit Ihrem Lichtzeit Ensemble erstmals Premiere, in der Theaterei in St. Christophen. Wie wird die?

Paula Kühn: Es wird hoffentlich eine schöne, gute Vorstellung!

„Alma Mahler Werfel“ heißt das zugehörige Stück, das Sie geschrieben und für das neue Ensemble auch neu inszeniert haben. Ist das eine Frauengeschichte? Eine Musengeschichte? Oder eine Mahler-Geschichte?

Kühn: Es ist eine Frauengeschichte – aber leider keine Künstlerinnengeschichte, obwohl sie ja selber Komponistin war, das aber für ihre Männer aufgegeben hat. Und ihre Männer waren nur Genies. Es ist aber ein Fest der Kunst, wir zelebrieren ja auch die Musik.

Die Musik steht bei Ihnen – neben Gina Christof, Felix Krasser und Samuel Pock in den Hauptrollen – quasi auch auf der Bühne.

Kühn: Die Musik gehört auf jeden Fall dazu – weil Alma Musik war! Wir spielen auch zwei Lieder von ihr, das meiste ist aber von Gustav Mahler. Wir haben eine Sängerin, die auch die ‚alte‘ Alma spielt, und eine Violinistin. Und wir haben ein Orchester aus den Boxen. Die Musik macht Welten auf, kann Türen öffnen!

Im Untertitel zu Ihrem Stück steht: „Die Kunst zu brennen“. Gilt das nur für Alma? Oder gilt das auch für Ihr Ensemble?

Kühn: Ja, auf jeden Fall! Da geht’s um Feuer, um die Leidenschaft. Und in der freien Szene sind wir ganz viele, die für einen Hungerlohn arbeiten. Darstellende Künstler sind aber auch Künstler, nicht nur Marionetten. Und gerade jetzt, wo Corona dem Theater in den Rücken gefallen ist, ist es ganz wichtig, zu fragen: Was kann Theater? Wie soll Theater sein? Und wie kann man dafür auch faire Löhne zahlen? Das Lichtzeit Ensemble ist der Anfang, ein Teil einer neuen Bewegung…

Da sollen, nach Alma, aber auch noch mehr Frauen kommen…

Kühn: Romy Schneider kommt voraussichtlich im Frühjahr 2022, Lotte Lenya dann im Herbst… Es gäbe auch noch viele Männer, da kann man bei Alma – und bei Kokoschka – gleich anfangen… Aber jetzt haben wir erst mal Premiere. Da wäre das Schönste Standing Ovations…

www.lichtzeit-ensemble.com