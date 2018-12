NÖN: Gerade haben Sie in Mödling Premiere gefeiert – mit Charles Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“. Wie war die? Und was gibt’s da diese Woche noch zu sehen?

Peter Faerber: Ich bin ja schon zum vierten Mal dabei. Wir haben jetzt einen kleinen Laufsteg ins Publikum, es gibt auch zwei neue Geister. Und überhaupt ist ein Teil der Besetzung neu. Nur ich bin alt [lacht]!

Das „Christmas Carol“ ist ja eigentlich ein „Lied“. Wie viel Märchen steckt da drin? Wie viel Wahrheit? Und wieso ist das, 175 Jahre nach seiner Veröffentlichung, noch immer die beste „Weihnachtsgeschichte“?

Faerber: Weil wir noch immer nichts daraus gelernt haben! Das ganze Jahr sind die Menschen ekelhaft, und zu Weihnachten bricht die große Liebe aus … Das war bei Scrooge nicht anders!

Der Scrooge, den Sie spielen, ist ja nicht gerade ein Guter. Und ein Held ist er auch nicht. Dafür der unsympathischste Misanthrop, den man sich vorstellen kann. Wie spielt sich der?

Faerber: Er ist halt der erste Dagobert Duck. Er geht lieber in seinem Geld baden. Aber er bringt sich selbst um so viel. Und er tut mir auch leid. Aber natürlich sind das immer die interessanteren Rollen. Liebhaber und Gute sind die fadesten.

Den Scrooge haben, allein im Film, schon Bill Murray und Michael Caine und Patrick Stewart gespielt. Macht es das schwieriger?

Faerber: Daran können wir uns nicht messen! Und ich hatte kein Vorbild. Ich schau mir dann auch absichtlich nichts an …

Bei Norberto Bertassis teatro stehen Sie mit ganz jungen Kollegen auf der Bühne. Wie geht das? Und was macht das mit einem Profi?

Faerber: Ich spiel’ sehr gern mit ihnen! Ich lerne eine ganze Menge dabei, Dinge auch zu erklären und zu benennen. Da muss ich mich auch selber bei der Nase nehmen.

Auf der Bühne haben Sie aber auch schon Mozart und Freud und Hamlets Rosenkranz gespielt. Und das von Hamburg bis St. Pölten oder Baden. Was kommt als Nächstes?

Faerber: Ich hab’ nie eine Lieblingsrolle gehabt. Meine Traumrolle war immer die nächste! Ich hab’ gerade einen ORF-Stadtkrimi abgedreht. Und 2019 hat man mich für den Almöhi in „Heidi“ gefragt, wieder in Mödling …

Bis 23. Dezember, www.teatro.at