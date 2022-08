Peter Pausz: „Wir überraschen uns immer noch“

Werbung

NÖN: Auf Schloss Artstetten wird ab morgen, Donnerstag, der Reigen gespielt. Regie und Textfassung kommen von Ihnen. Wie wird das?

Peter Pausz: Auf jeden Fall humorvoll und anders!

Was könnte Liebhaber dieses Theaterklassikers von Arthur Schnitzler an Ihrer Inszenierung überraschen?

Pausz: Statt fünf Männern und fünf Frauen, die zehn Paare darstellen, gibt es in unserem Reigen zwei Schauspieler, David Czifer und Max Mayerhofer, und eine Schauspielerin, Mara Koppitsch. Da erwartet man sich wahrscheinlich, dass die Frau in jeder Szene ist. So ist es nicht. Auch der Originaltext ist erhalten, aber gekürzt und anders strukturiert.

Was fasziniert Sie an dem Stoff?

Pausz: Spannend ist für mich die Sehnsucht des Menschen nach Anerkennung, nach Liebe und so angenommen zu werden, wie man ist – und wie weit Menschen dafür bereit sind zu gehen. Schnitzlers Reigen ist auch aus dem historischen Blickwinkel äußerst interessant, weil er die Klassenunterschiede der damaligen Zeit so gut aufzeigt.

Funktionieren Schnitzlers Texte in der heutigen Zeit?

Pausz: Die Dialoge funktionieren total, die sind nicht veraltet für mich. Das ist immer künstlerische Überhöhung, aber mit dem richtigen Subtext gesprochen kommt das alles direkt daher. Was mir auch gefällt bei Schnitzler ist die Art und Weise, wie er Settings beschreibt. In einer Szene sieht man, wie der Raum aufgebaut wird, weil er das so detailgenau beschrieben hat.

Es ist Ihre bereits siebente Zusammenarbeit mit Ergo Arte. Wie läuft es?

Pausz: Die Zusammenarbeit mit Max Mayerhofer und David Czifer funktioniert immer noch hervorragend, man kommt sich immer näher. Wir können uns gegenseitig immer noch überraschen. Oder anders gesagt: Wir fordern einander mehr, dass wir uns mehr überraschen.

Was kommt als Nächstes?

Pausz: Ich probe aktuell für die „Pension Schöller“ im Theater Westliches Weinviertel, da werde ich den Ladislaus Klapproth spielen. Regie führt die großartige Uschi Leitner. Ab 1. Oktober geht es los. Für die nächste Ergo Arte-Produktion werfen wir gerade Ideen in den Topf. Wir wollen aber auf jeden Fall in eine komische Richtung gehen.

